Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin’den Yatırımcılara Ağır Darbe: 8.1 Milyar Doları Sildi!

Bu Altcoin’den Yatırımcılara Ağır Darbe: 8.1 Milyar Doları Sildi!

En büyük altcoin ağının Proof of Work'ten (PoW) Proof of Stake'e (PoS) geçişi milyarlarca doların silinmesiyle sonuçlandı.
11:03
22 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin ağı Ethereum Blockchain’inin The Merge ile Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) geçişi ETH madenciliğine yatırım yapan bireysel ve kurumsal madencileri sarstı. CryptoQuant CEO’su Ethereum Merge‘ün ardından milyarlarca dolar değerindeki GPU madenciliğinin yok olduğu gerçeğine dikkat çekti.

The Merge 8.1 Milyar Doları Sildi

GPU’lar, işlemleri onaylamak ve Proof of Work (iş ispatı) Ethereum Blockchain’inde blok çıkarılması karşılığında ETH kazanmak için kullanılan hesaplama gücü kaynağıydı. Ju, Mayıs ayı itibariyle bu hesaplama gücünün Ethereum ağının hash rate’ine 1,06 Petahash (PH/s) sağladığını belirtti.

ETH madenciliği yapmak için enerji tüketen GPU’lara duyulan ihtiyaç, geçen ay gerçekleşen The Merge’nin ardından ortadan kalktı. Ancak, The Merge’nin Ethereum Blockchain’i ile bağlarını koparacağını bilmelerine rağmen, PoS geçiş gerçekleşene kadar ağın hash rate’inin artmaya devam ettiği için madencilerin ağı terketmediği, sonuna kadar ağda madencilik yaptıkları görüldü.

Ethereum’un Hash Rate’i Nereye Gitti?

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, The Merge öncesi ETH madencilerinin gösterdikleri sadakate ilişkin değerlendirmede bulunarak şaşırdığını ifade etmişti. Buterin, madencilerin ETH varlıklarını satmak için aceleci davranmamalarının cesaret verici olduğunu, The Merge gerçekleşene kadar hash rate’de yalnızca hafif bir düşüş olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtmişti.

The Merge’ün ardından birkaç eski ETH madencisi madencilik cihazlarını diğer Proof of Work Blockchain’lerine yönlendirirken, Hut 8 gibi dev madencilik havuzlarının müşterilerinin GPU’larını madencilik cihazlarını Yapay Zeka, Makine Öğrenimi veya VFX işleme hizmetleri sunmak için kullanmaya başladığı görüldü. Madencilerin özellikle Ethereum Classic (ETC) ve Ravencoin (RVN) gibi altcoin’lere yöneldikleri görüldü. Madenci akını altcoin’lerin fiyatının büyük oranlarda yükselmesiyle sonuçlandı.

Öte yandan Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçiş ile fiyatının yukarı yönde ivmelenmesi beklenen Ethereum fiyatı bir süredir aşağı yönde hareket ediyor. ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’e yakın yükselişle bin 299 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Coinbase İstedi Anlaşma Gerçekleşiyor! Gözde Altcoin’in Fiyatı Uçtu!
Coinbase İstedi Anlaşma Gerçekleşiyor! Gözde Altcoin’in Fiyatı Uçtu!
Robinhood Sordu Altcoin Uçtu! Hangi Coin Yatırımcısını Sevindirdi?
Robinhood Sordu Altcoin Uçtu! Hangi Coin Yatırımcısını Sevindirdi?
Santiment’ten İddialı Tahmin: Bu Altcoin 3 Ay İçinde 2 Katına Çıkacak!
Santiment’ten İddialı Tahmin: Bu Altcoin 3 Ay İçinde 2 Katına Çıkacak!
Solana Fiyat Grafiği Ne Söylüyor? Solana’nın Geleceği Nasıl?
Solana Fiyat Grafiği Ne Söylüyor? Solana’nın Geleceği Nasıl?
Veriler Konuşuyor: Yatırımcılar ve Balinalar Bu Altcoin’e Bahis Yapıyor!
Veriler Konuşuyor: Yatırımcılar ve Balinalar Bu Altcoin’e Bahis Yapıyor!
Bitcoin (BTC) Dar Bir Aralığa Sıkışıp Kalırken Bu Altcoin Sert Yükseldi!
Bitcoin (BTC) Dar Bir Aralığa Sıkışıp Kalırken Bu Altcoin Sert Yükseldi!
Analistten Sert Düşüş Uyarısı: Ethereum Tabanlı Bu Altcoin Tehlike Saçıyor
Analistten Sert Düşüş Uyarısı: Ethereum Tabanlı Bu Altcoin Tehlike Saçıyor
Analistten Bitcoin ve Bu 3 Altcoin için Uyarı: Ciddi Riskler Var, Uzak Durun!
Analistten Bitcoin ve Bu 3 Altcoin için Uyarı: Ciddi Riskler Var, Uzak Durun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022