En büyük altcoin ağının Proof of Work'ten (PoW) Proof of Stake'e (PoS) geçişi milyarlarca doların silinmesiyle sonuçlandı.

En büyük altcoin ağı Ethereum Blockchain’inin The Merge ile Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) geçişi ETH madenciliğine yatırım yapan bireysel ve kurumsal madencileri sarstı. CryptoQuant CEO’su Ethereum Merge‘ün ardından milyarlarca dolar değerindeki GPU madenciliğinin yok olduğu gerçeğine dikkat çekti.

The Merge 8.1 Milyar Doları Sildi

GPU’lar, işlemleri onaylamak ve Proof of Work (iş ispatı) Ethereum Blockchain’inde blok çıkarılması karşılığında ETH kazanmak için kullanılan hesaplama gücü kaynağıydı. Ju, Mayıs ayı itibariyle bu hesaplama gücünün Ethereum ağının hash rate’ine 1,06 Petahash (PH/s) sağladığını belirtti.

ETH madenciliği yapmak için enerji tüketen GPU’lara duyulan ihtiyaç, geçen ay gerçekleşen The Merge’nin ardından ortadan kalktı. Ancak, The Merge’nin Ethereum Blockchain’i ile bağlarını koparacağını bilmelerine rağmen, PoS geçiş gerçekleşene kadar ağın hash rate’inin artmaya devam ettiği için madencilerin ağı terketmediği, sonuna kadar ağda madencilik yaptıkları görüldü.

Ethereum’un Hash Rate’i Nereye Gitti?

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, The Merge öncesi ETH madencilerinin gösterdikleri sadakate ilişkin değerlendirmede bulunarak şaşırdığını ifade etmişti. Buterin, madencilerin ETH varlıklarını satmak için aceleci davranmamalarının cesaret verici olduğunu, The Merge gerçekleşene kadar hash rate’de yalnızca hafif bir düşüş olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtmişti.

The Merge’ün ardından birkaç eski ETH madencisi madencilik cihazlarını diğer Proof of Work Blockchain’lerine yönlendirirken, Hut 8 gibi dev madencilik havuzlarının müşterilerinin GPU’larını madencilik cihazlarını Yapay Zeka, Makine Öğrenimi veya VFX işleme hizmetleri sunmak için kullanmaya başladığı görüldü. Madencilerin özellikle Ethereum Classic (ETC) ve Ravencoin (RVN) gibi altcoin’lere yöneldikleri görüldü. Madenci akını altcoin’lerin fiyatının büyük oranlarda yükselmesiyle sonuçlandı.

Öte yandan Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçiş ile fiyatının yukarı yönde ivmelenmesi beklenen Ethereum fiyatı bir süredir aşağı yönde hareket ediyor. ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’e yakın yükselişle bin 299 dolardan işlem görüyor.