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Bu Altcoin İçin Kırmızı Alarm! Geri Dönüşü Olmayan Yola Mı Giriyor?

Kripto para piyasasında yaşanılan büyük çöküşün ardından bazı kripto birimleri için sert önlemler alınarak çöküşten korunmaya çalışılıyor.
01:30
26 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

24 Ekim’de NEAR protokolü, potansiyel bir LUNA fiyaskosunu önlemek için kayda değer bir hamle daha yaptı. NEAR Vakfı, NEAR algoritmik sabit para birimi olan USN’nin aşırı piyasa koşullarında yeterince teminatlandırılmadığını belirten bir duyuru yayınladı. Bu nedenle, USN’nin düzenli bir şekilde kapatılmasını tavsiye etti.

Şimdi soru şu: Bu gelişme, token için geri dönülemez bir sonun başlangıcı mı olacak?

Ekip Açıklama Yaptı

Ekip, stabilcoin’in son birkaç ay içinde, son zamanlardaki yüksek profilli olaylardan kaynaklanan piyasa algısındaki değişiklikler nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti. Ayrıca ekledi,

Bu sorunların bir sonucu olarak, USN projesini USN sahiplerinin korunmasını sağlayacak şekilde kontrollü ve sorumlu bir şekilde sonlandırmak gibi zor bir karar aldık.

Bu arada, Decentral Bank (DCB) tarafından yapılan ayrı bir duyuruya göre banka NEAR blok zincirine dayanan bağımsız stabilcoin USN’yi tasfiye ediyordu. Decentral Bank tarafından, USN, son birkaç ay içinde artan düzenleyici odaklanma ve son zamanlardaki yüksek profilli olaylardan kaynaklanan piyasa algısındaki değişikliklerle birçok rüzgarla karşı karşıya kaldığı yönünde bir açıklama yapıldı.

Vakıf, herhangi bir sıkıntıyı telafi etmek konusunda, kullanıcıları USN ile ilgili yakın tarihli bir sorundan korumak için tasarlanmış bir USN koruma programı hibesi için 40 milyon dolar ayırdı. Bu, esas olarak uygun USN sahiplerinin USN’lerini USDT ile 1:1 oranında değiştirebilmelerini sağlayacak.

Hikayenin Devamı

Mevcut durum biraz üzücü bir halde görünüyordu. Örneğin ilgili token’ın TVL’sini düşünün. Sorunlu makroekonomik faktörler paranın blok zincirinden çekildiğini gösterdi. Güvenlik firması PeckShield, DCB’nin likiditesini çekmesinden bu yana NEAR’da kilitli olan toplam değerin düştüğünü gözlemledi. DeFiLlama, son 24 saat içinde TVL’de %45’lik bir düşüş yaşandığını ve basın saatine göre 136 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Bu gelişme, NEAR’ın aktif kullanıcı sayısı açısından büyük bir artışın yaşanmasından sadece bir hafta sonra geldi. Büyümenin nedenlerinden biri de STEPN’e benzer bir kazan-kazan uygulaması olan Sweat Economy oldu. Fiyat için sırada ne var? Bunu sadece zaman ortaya çıkarabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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