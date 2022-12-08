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BtcTurk 10 Kripto Para İçin Denetim Raporunu Yayınladı!

Binance borsası öncülük etti ve kripto para borsaları denetimi genişletiyor.
18:05
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşü kripto para yatırımcılarının daha temkinli hareket edeceği bir süreç başlattı. Binance ise buna cevap olarak rezerv kanıtı sistemini duyurdu. Şimdilik Binance tarafından duyurulan rezerv kanıtının borçları kapsamıyor oluşu bazı soru işaretleri oluştursa da sevindirici bazı gelişmeler var. Diğer kripto para borsaları da rezervlerini ispat eden denetim raporları yayınlıyor. FTX’in sentetik kripto paralarla işlem yaptırdığının ortaya çıkmasının ardından bu hamleler önemlidir.

BtcTurk Rezerv Kanıtı

Popüler Türk borsası BtcTurk geçtiğimiz yılın Eylül ayında KPMG ile bir soğuk cüzdan doğrulaması denetimi gerçekleştirdi. O günlerde bu sadece BTC için geçerliydi. Şimdiyse işlem hacmine göre borsada en yoğun talep gören 10 kripto para denetime dahil edildi. Bu arada KPMG dünyanın en büyük ikinci denetim, hizmet şirketidir. 147 ülkede mali denetim, vergi danışmanlığı gibi konularda hizmet veriyor.

KPMG, BtcTurk tarafından saklanan seçili kripto varlıkların doğrulama prosedürüne Eylül 2021’den bu yana her hafta devam ediyor. KPMG’nin hazırladığı özet raporu doğrultusunda BtcTurk PRO’nun ‘Raporlarım’ sayfasında kullanıcılarla şeffaf şekilde paylaşılan doğrulama işlemi, 29 Kasım 2022 tarihi itibarıyla en yüksek işlem hacmine sahip 10 kripto varlık ile yapılmaya devam edilecek.

10 Altcoin İçin Denetim

BtcTurk, KPMG’yi BTC, ETH, XRP, USDT LUNC, SHIB, AVAX, DOGE, ADA ve SOL varlıkları ile ilgili üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmesi ve bu varlıkların karşılığının BtcTurk soğuk cüzdanlarında karşılanıp karşılanmadığını doğrulaması amacıyla görevlendirdi. KPMG, BtcTurk’de en yüksek işlem hacmine sahip bu 10 kripto varlıkla ilgili soğuk cüzdan doğrulama çalışmasına ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürleri tamamladı ve ilgili özet rapor BtcTurk PRO web sitesi ‘Raporlarım’ sayfasında yayınlandı. BtcTurk, sonraki çalışmalarda farklı kripto varlıklar için de bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BtcTurk internet sitesinde yayınlanan KPMG raporunun detaylarını aşağıdaki gibidir.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri konuyla ilgili şunları söyledi;

“Sektörün güven ihtiyacının öne çıktığı bugünlerde KPMG ile yaptığımız çalışmayı kullanıcılarımız ve paydaşlarımız için çok önemli buluyoruz. Sadece Bitcoin ve kripto varlıkların soğuk cüzdanlarda var olduğunun değil, bu tutarlar ile kullanıcılarımız adına saklamakla sorumlu bulunduğumuz varlık tutarının birebir uyumlu olduğunun tespit yönteminin, gerçek sonuçları sunabileceğine inanıyoruz.”

Tüm kripto para borsalarının bu tarz güven aşılayan doğrulama, denetim mekanizmalarını çalıştırması bundan sonraki potansiyel Thodex veya FTX olaylarını önleyebilir. FTX çöküşünün, kullanıcıların denetim talebinin artırması ve borsaların bu yönde adımlar atmaya başlamasında katkısı büyük, en azından bardağın dolu bir tarafı var.

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