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Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!

Uzun zamandır akümüle olmasıyla ortaya çıkan yükselen üçgen formasyonu bir altcoin'de yükselişe işaret ediyor. İşte o altcoin ve beklentiler.
10:05
27 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) fiyatında devam eden toparlanma rallisi, piyasa duyarlılığı FUD’la mücadele ederken 0,079 dolar seviyesinde küçük bir engelden döndü. DOGE fiyatı yaklaşık iki hafta boyunca 0,079 dolar direncinin altında yatay olarak işlem gördü ve bu alıcıların trend kontrolünü ele geçirmek için batıya yöneldiğini gösteriyor. Bununla birlikte, 4 saatlik zaman dilimindeki fiyat grafiğinde bu akümülasyonun bir yükselen üçgen adı verilen ünlü bir yükseliş formasyonunun oluşumunu tetiklemiş durumda.

Dogecoin Fiyat Analizi

Teknikte yükselen üçgen formasyonu, bir varlık fiyatının yükselen trend çizgisinden dinamik destek alması ve ardından önemli bir yatay dirençten (boyun çizgisi) kırılmasına yol açmasıyla karakterize edilir. Teoride, trend çizgisini kullanan fiyattan daha yüksek dip oluşumu, yükseliş momentumunda kademeli büyümeyi gösterir.

Dogecoin fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 0,6 yükselişle 0,074 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte, bu formasyonun etkisi altında altcoin’in fiyatının 0,079 dolardaki boyun çizgisini kırıp gelmek için yüzde 6’nın üzerinde yükselmesi beklenebilir. Potansiyel bir yükselişin ardından 0,079 doların kırılması, satın alım baskısını artıracak ve DOGE fiyatı en az yüzde 10 daha yükselerek 0,09 dolardaki psikolojik direnç seviyesine ulaşabilir.

Bir düşüş senaryosunda ise fiyatın destek trend çizgisinin altında yapacağı bir kırılma yükseliş tezinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

DOGE İçin Teknik Göstergeler

Bir varlığın belirli bir dönemdeki fiyat hareketinin gücünü yansıtan Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi DOGE için yükselen fiyatın aksine düşüş trendinde. Bu, altta yatan yükseliş momentumundaki zayıflığa işaret eden öncü bir gösterge olabilir. Göstergenin düşen trend çizgisini geçememiş olması fiyatın yükselen üçgen formasyonunun direnç çizgisinden ziyade destek çizgisinin aşağı yönde kırabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle, DOGE ile ilgilenen ve ona yatırım yapmak isteyenler fiyatın öncelikle 0,079 dolar engelini geçmesini beklemeleri yerinde bir karar olacaktır.

Öte yandan 0,074 dolar seviyesine yakın bir seviyede hareket eden günlük EMA’lar (50, 100 ve 200 günlük), Dogecoin fiyatının yükselmesini önünde yönde birden fazla engel olduğunu gösteriyor.

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