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  •   Bluntz: BTC ve ETH İçin Gözden Kaçırdığınız Bir Şey Var! 2 Seviye Kritik Öneme Sahip!

Bluntz: BTC ve ETH İçin Gözden Kaçırdığınız Bir Şey Var! 2 Seviye Kritik Öneme Sahip!

Özet

  • Bluntz'a göre BTC ve ETH fiyatı son bir dip daha yapacak.
  • Eğer analist haklı çıkarsa ETH fiyatı 1.450 dolara kadar gevşeyebilir.
  • ETH için 1.804 ve BTC'de 28.770 dolar bölgelerinin aşılması düşüş senaryosunu geçersiz kılacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:00
31 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için son ralli heyecanı körüklese de hacimler istenen seviyeye halen ulaşabilmiş değil. Kümülatif hacim 33 milyar dolar seviyesinde ve talep zayıf. Bu durum alıcıların temkinli davranmak için sebepleri olduğunu gösteriyor. Peki piyasa uzmanları ne düşünüyor?

Bitcoin ve Ethereum Yorum

Anonim kripto analistlerinden Bluntz piyasalara dair son değerlendirmesini paylaştı. Geçmişte bazı büyük fiyat hareketlerini doğru tahmin eden bu isim son güncellemesinde önemli uyarılarda bulundu. Ona göre BTC ve ETH fiyatı için daha fazla düşüş riski devam ediyor olabilir.

“BTC ya da ETH’deki bu yükselişin son dipten toparlanmayı gösterdiğinden emin değilim. BTC ve ETH (5.) C dalgasını tamamlamak üzere ve bir sonraki hareketin aşağı yönlü olacağını tahmin ediyorum. Dipleri aramaktan mutluyum”.

BTC ve ETH Fiyat Tahmini

Bluntz, teknik analizinde Elliott Dalga teorisini uyguluyor. İleriye dönük Ethereum tahminini gösteren bir grafiğe dayanarak, ETH‘nin beş dalgalı bir modeli izleyerek 1.450 dolar seviyesine düşeceğini tahmin ediyor. Uzun vadeli fiyat yapılarını tespitte sıklıkla kullanılan elliot birçok büyük fiyat hareketinde öncü sinyaller verdi. Eğer yine aynısı olursa ETH fiyatı bu bölgede dip yaptıktan sonra yeniden 2.000 doları aşmak için harekete geçebilir.

Peki bu düşüş senaryosunun geçersiz kılınması mümkün değil mi? Elbette, Elliot formasyonlarında kritik bazı seviyelerin aşılması mevcut yapıları bozabiliyor. Bu da düşüş görünümünün veya yükselişin tersine dönmesini sağlıyor.

“4. dalga 1. dalga bölgesine giremeyeceği için ETH 1.804 doları aşarsa bu düşüş tezinin geçersiz kılındığını görebiliriz. Bitcoin fiyatı için düşüşün geçersiz kılınması ancak 28.770 dolar üzerinde kapanışlarda mümkün olabilir.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.200 doların üzerinde alıcı buluyor. Yatırımcılar her ne kadar temkinli kalmayı tercih etse de fiyatın kritik 200 günlük ortalamayı koruyor oluşu umut vericidir. Yarın spot Bitcoin ETF’leri için muhtemelen erteleme kararı gelecek ve SEC’in geçerli bir neden bulursa davaya itiraz etmesi bekleniyor.

Çok düşük bir ihtimal olsa da SEC’in yarın pes ettiğini görmemiz kripto paralar için hızlı bir yükseliş dönemini başlatabilir.

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