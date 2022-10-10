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  •   Bloomberg Analistlerinden Bu 2 Altcoin’e Övgü: Gölgede Bırakacak!

Bloomberg Analistlerinden Bu 2 Altcoin’e Övgü: Gölgede Bırakacak!

Bloomberg'in emtia stratejistleri Mike McGlone ve Jamie Douglas Coutts, belirli bir metriğe bakıldığında iki altcoin'in Ethereum'u (ETH) gölgede bıraktığını ve büyük bir çıkış yapabileceğini söyledi.
08:08
10 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in emtia stratejistleri Mike McGlone ve Jamie Douglas Coutts, belirli bir metriğe bakıldığında iki altcoin‘in Ethereum’u (ETH) gölgede bıraktığını ve büyük bir çıkış yapabileceğini söyledi.

Analistlerin İşaret Ettiği 2 Altcoin

Bloomberg Intelligence: Crypto Outlook’un son raporunda önemli değerlendirmelerde bulunan Mike McGlone ve Jamie Douglas Coutts, işlem ücreti yapısı ve ihraç sistemi bakımından Ethereum‘un piyasalarının büyük bir kısmı üzerinde güçlü bir hakimiyete sahip olduğunu belirtti. Ancak analistler, staking getirisi açısından Ethereum’dan daha iyi performans gösteren iki Blockchain olduğunu ekledi. Bu altcoin’ler arasında birlikte çalışabilirlik Blockchain’i Polkadot (DOT) ve birbirleriyle ölçeklenmek ve iletişim kurmak üzere tasarlanmış bir Blockchain ekosistemi olan Cosmos (ATOM) yer alıyor.

Analistlerin konuya ilişkin yaptıkları değerlendirme şu şekilde:

Ethereum’un ücret gelirindeki baskın pazar payı ve sağlam para (ihraç) politikasının bir sonucu olarak, kripto para ekonomisindeki sermaye dağıtımının Ethereum’un reel/ayarlanmış oranına (getirisine) göre riski fiyatlandırmaya başlaması muhtemeldir. Bloomberg’in Layer-1 kripto paralar listesinde, Ethereum’un yüzde 5,03’lük gösterge oranına pozitif bir farkla işlem gören yalnızca iki ağın reel getirisi var. Polkadot yüzde 0,77 primle işlem görürken Cosmos yüzde 0,10 primle işlem görüyor. Negatif spreadlerle işlem gören varlıklar yanlış fiyatlandırma kurbanı olabilir. Bu kripto paraların daha fazla sermaye çekebilmesi için Ethereum’a benzer şekilde, enflasyon/ihraç oranlarında radikal bir düşüş yaşanması gerekiyor olabilir.

“Şirket Tahvillerine Yatırım Yapmak Gibi”

Bloomberg analistleri, stake etmenin kripto paralara yatırım yapmaya yeni bir boyut getirdiğini söylüyor ve bunu şirket tahvillerine yatırım yapmaya benzetiyorlar:

Kripto paraların bir getiri bileşeniyle birlikte bir varlık sınıfı olarak ortaya çıkması, bu alandaki risk/ödül fırsatlarını değerlendirirken yatırımcılara yeni bir dizi husus sunuyor. Akıllı sözleşme kullanımına yönelik talebin volatilitesi ve yeniliği göz önüne alındığında, staking varlıkları önemsiz tahvillere eşdeğer olarak düşünülebilir. Proof of Stake kazançları, ağın/şirketin ücretlere/nakit akışlarına bağlı olmaları bakımından şirket tahvillerine benziyor.

Analistlere göre, merkez bankası likiditesinin iyileşebileceğini tahmin ettikleri 2023’ün ilk yarısında potansiyel olarak staking kazançlarında önemli bir artış beklenmeli.

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