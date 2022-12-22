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Orbeon Protocol (ORBN), The Sandbox (SAND) ve Blocktopia (BLOK) kripto dünyasında merakla izlenen üç proje olarak lanse ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre ORBN, merkezi olmayan yatırım platformuyla risk sermayesinde devrim yaratmayı amaçlıyor; şu anda ön satışın 3. aşamasında ve ekibin iddiaların göre analistler projeden 60 kat getiri bekliyor. Yine ORBN ekibinin açıklamalarına göre bu projeler piyasayı sarsma potansiyeline sahip ve göz önünde bulundurulmaya değer.

Orbeon Protocol (ORBN)

Orbeon Protocol (ORBN), girişimlerin, herkesin erken aşama fırsatlarına 1 $ gibi düşük bir fiyata yatırım yapmasına olanak tanıyan öz sermaye tabanlı NFT’ler basmasına izin vererek kitle fonlaması ve risk sermayesini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Bu NFT’ler, platformda fon toplamak isteyen işletmeler tarafından verilir ve projenin öz sermayesinin bir yüzdesi ile desteklenir, böylece ORBN sahipleri yatırımlarının projenin büyümesiyle birlikte arttığını görebilir.

Orbeon Protocol (ORBN) bunu Solid Proof tarafından denetlenen akıllı sözleşmelerle gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Bu akıllı sözleşmeler ayrıca, bir şirketin fon toplama hedefini yerine getirememesi durumunda yatırımcıların parasını koruyan Fill or Kill’ işlevi gibi güvenlik mekanizmalarını da içeriyor.

ORBN ekibine göre risk sermayesi endüstrisinin kısıtlamaları, sıradan insanların bir firmaya erken yatırım yapmasını engelliyor, giriş kısıtlamaları makul değil ve prosedür zor. Orbeon Protokolü (ORBN) bunu sonsuza dek değiştirmeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

Yapılan açıklamalara göre ORBN, protokolün yerel token’ı olarak işlev görecek. ORBN, diğer şeylerin yanı sıra, yönetişim, erken anlaşma erişimi, stake etme, ödüller ve işlem maliyetlerinin azaltılması için kullanılacak. Orbeon ekibinin iddialarına göre çok sayıda uzman Orbeon Protokolünün %6000’e varan net getiri sağlayabileceğini düşünüyor. Şu anda ORBN 0,0302$’a satılıyor.

The Sandbox (SAND)

Sandbox (SAND), DeFi alanındaki en eski Web 3.0 metaverse platformları arasında. Kullanıcılar SAND token’ını kullanarak sanal mülkler inşa edebilir, satın alabilir ve satabilir. Sandbox, bugün var olan Web 3.0 metaverse projelerinin çoğunun temelini oluşturuyor.

Sandbox platformu, kullanıcıların kendi oyun deneyimlerini geliştirmelerine ve satmalarına olanak tanır. Voxel varlıkları oluşturmak ve bunları non fungible tokenlar (NFT’ler) olarak takas etmek için VoxEdit programını sunmaktadır. Sandbox, tüm Sandbox kullanıcıları tarafından stake etme, yönetişim ve değer aktarımı için gerekli olan SAND Token’ı çıkarmıştır.

Teknoloji, oyun geliştiricilerinin Sandbox’ın oyun ortamında kullanılmak üzere kısa sürede benzersiz 3D NFT’ler oluşturmasını sağlar. Benzer şekilde, her Sandbox kullanıcısı kendi karakterlerini oluşturabilir ve bunları diğer oyunculara karşı rekabet etmek ve ödüller kazanmak için oyunlarda kullanabilir. Bu ödüller kripto para piyasasında kullanıcı tarafından belirlenen coin fiyatı üzerinden satılabilir veya takas edilebilir. Bu haliyle The Sandbox’ın, metaverse için güçlü ve çeşitli bir oyun ekosistemini temsil ettiği iddia ediliyor.

Blocktopia (BLOK)

Blocktopia, 21 milyon Bitcoini temsil eden 21 katlı dijital bir gökdelendir. Blocktopia, insanların sürükleyici ve ilgi çekici bir ortamda kazanmak, oynamak ve yaratmak için gelebilecekleri metaverse içinde birincil merkez olarak kendini kurmayı amaçlamaktadır.

Blocktopia kendisini, her mağazanın sürükleyici bir tüketici deneyimi sağlayan benzersiz bir proje, borsa, influencer veya kripto para birimi markası sunduğu bir alışveriş merkezi olarak tanımlıyor. Bunun da Blocktopia’da gayrimenkul için muazzam bir talep gören bir özellik olduğu iddia ediliyor.

Blocktopia token sahipleri (Blocktopialılar) gayrimenkul sahipliği ve reklam geliri yoluyla gelir elde edebilir. Aynı zamanda, Blocktopia kullanıcıları platformu oyun oynamak, ağlar geliştirmek, çalışmak ve topluluklar oluşturmak için kullanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.