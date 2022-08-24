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Bu sektör gerçekten dikkate değer, işteki yetenek başka bir seviyede, ancak dikkatli olmazsanız kesinlikle kendinizi çok fazla kaptırabilirsiniz. Uzaydaki diğerleri gibi, bağımlılık yapan/zorlayıcı bir kişiliğim var ve zaman zaman kendimi kaptırıyor ve fazla çalışıyorum. Ama dekompresyona dikkat ediyorum. Benim için bunu yapmanın en iyi yolu seyahat etmektir. Müziğim açıkken kripto hakkında düşünmekte zorlanıyorum ve dünyanın dört bir yanına gidip onu dinliyorum. Egzersiz aynı zamanda fişi çekmek ve stres atmak için de harika.

“Şu anda en çok ilgilendiğim şeylerden biri açık meta veri deposu, web siteleri yerine web alanları. VR/AR’nin evrimi, bu eğilimi önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde hızlandıracak ve daha yaratıcı dünya kurucuları, Somnium Space ve Decentraland’ın sağladığı temel katmanlarda benzersiz etkileşimli deneyimler sunmaya başlayacak. NFT’lerin bu devasa çok oyunculu oyun dünyalarında ve gerçek hayatta kullanım durumları olacak.”

NFT‘ler, Read’in tutkularından biridir ve şirketinin geçmiş performansı göz önüne alındığında sürpriz olarak gelmemesi gereken bir şeydir. Kişisel koleksiyonu, Mike Tyson ve Muhammed Ali‘den 1/1 parçanın yanı sıra yakın zamanda bir Tiffany kolyesi için kullanılan bir CryptoPunk ve neredeyse 100 CryptoDickButt‘u kapsar.

Read, özellikle NFT’ler ve eğlence dünyası arasındaki sinerji konusunda iyimser. Bu yılın başlarında, çığır açan hip-hop yapımcısı DJ Premier’in merhum annesine adanmış bir jeton satın aldı ve bu da çiftin arkadaş olmasına neden oldu. Read hikayeyi ele alıyor: “DJ Premier, şimdiye kadar birlikte çalışmaktan zevk aldığım en yetenekli sanatçılara ev sahipliği yapan bir sanatçı kolektifi olan Animus’ta arkadaşlarımla yakın bir şekilde çalıştı ve bunların çoğu şimdi sevgili arkadaşlarım. Preemo’nun orijinal seslerini ve Animus’un görsellerini birleştiren ilk NFT koleksiyonunu oluşturdular. Gerçek New York hissi ve çok sayıda sanatçı farklı unsurları bir araya getirmek için bir araya geldi.

“İlginç bir şekilde, koleksiyondaki 1/1 Preemo’nun rahmetli annesine bir övgüydü ve onun için çok önemliydi. Preemo dinleyerek büyüdüm ve işini hiç yavaşlatmamış gibi görünen biri olarak bana büyük bir ilham kaynağı oldu. Bitcoin Miami 2021 için bir partiye ev sahipliği yaptık ve koleksiyonundan sonra etkinliği Golden Era Future olarak adlandırarak düşüşü kutladık. Preemo geldi ve bunun için çok havalı bir set yaptı.”

Ateşli bir oyuncu ve sanat koleksiyoncusu olarak Read, sektörün gittiği yönü açıkça seviyor. Ancak sektöre bakış açısının anahtar olduğunu vurgulamaya hevesli. Blok zincirinin ötesinde bir hayat var.

Blackjack masasından ayrılmayı reddeden kumarbazlara benzeyen birçok yatırımcı var. Bazen enerjinizi başka yerlere yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırsever faaliyetlerimden pek bahsetmemeye çalışıyorum ama gençlerin girişimci ruh geliştirme fırsatına sahip olması benim için önemli. Kendi yetiştirilme tarzım nedeniyle, tek ebeveynli evlerden gelen çocuklar her zaman desteğimi alacak ve elbette bir sonraki teknoloji kurucu dalgasını öğretecek eğitim kurumlarına vermeyi seviyorum.”

Bu çılgın endüstrinin elinde ne varsa, Read’in başının döndüğü ve emniyet kemerinin sıkıca bağlı olduğu açıktır. “Gelecek konusunda inanılmaz heyecanlıyım, sadece desteklediğimiz web3 projelerinin gelişimini izlemekle kalmıyor, aynı zamanda blockchain teknolojisinin mühendislik ve emlak gibi sektörleri alt üst ettiğini görüyorum. Önümüzdeki on yıl birçok kişinin gözünü açacak.”