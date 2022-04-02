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Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?

CoinTurk'ün en sonki Youtube yayınında, blockchain teknolojisinin çeşitli sektörlere etkisi ve son dönemlerde büyük bir popülarite kazanan blockchain tabanlı play-to-earn oyunları ele alındı.
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Yazar: Ali Eren Girişken

Mixer oyun şirketinin kurucu ortağı Alican Karaman, CoinTurk‘ün en sonki Youtube yayınına konuk oldu. Yayında, son dönemlerde büyük bir popülarite kazanan play-to-earn oyunları başta olmak üzere blockchain teknolojisinin çeşitli sektörlere olan etkisi ele alındı.

Play-to-Earn Modeli, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?

Geçmişte çok sayıda oyun şirketinde çeşitli pozisyonlarda görev almış ve ardından kurucu ortak olarak Mixer oyun şirketini kurmuş olan Alican Karaman, CoinTurk’un Youtube yayınına konuk olarak play-to-earn modelinin gaming sektörüne olan etkisini değerlendirdi. Karaman, play-to-earn modelinin bugün halihazırda oldukça geniş kullanıcı kitlelerine sahip oyun sektörünü yeniden şekillendirebileceğini ifade etti. Play-to-earn modelinin oyun sektörünü yeniden tanımlayabileceğini belirten Karaman, oyuncuların oyunlarda kullandıkları dijital avatarlarını NFT pazar yerlerinde alıp satabilmelerinin veya oyunu oynadıkça platformun kripto para birimi cinsinden çeşitli ödüller kazanabilmelerinin, gaming sektöründe oyuncular adına yeni bir gelir modeli oluşturduğunu dile getirdi.

Mixer oyun şirketinin kurucu ortağı Alican Karaman, NFT’lerin ve blockchain tabanlı play-to-earn modeline sahip oyun platformlarının son dönemlerde artan popülaritesine atıf yaparak ilerleyen dönemlerde çok çeşitli iş fırsatlarının da söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi. Karaman, özellikle yazılım alanında faaliyet gösteren ve blockchain teknolojisine meraklı bireylerin, başta Solidity olmak üzere akıllı kontrat programa dillerini öğrenmelerinin bireylere ileride iş hayatında oldukça önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Blockchain Tabanlı Oyun Platformlarının Artan Popülaritesi

2021 yılında NFT’lerin artan popülaritesi ile birlikte son dönemlerde de blockchain tabanlı play-to-earn oyunları ve Metaverse kavramı büyük bir popülarite kazandı. Bunun en yakın örneği ise son dönemerin iki popüler Ethereum tabanlı sanal gerçeklik platformu olan The Sandbox (SAND) ve Decentraland‘ın (MANA) yerel kripto para birimlerinin kaydettiği değer artışları ve piyasa değerlerindeki önemli artış. Son aylarda piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle önemli değer kayıpları yaşansa da SAND ve MANA’da oldukça yüksek oranlarda değer artışları yaşandı. Son 1 yıllık zaman diliminde SAND, 0,70 dolar fiyat seviyelerinden 8,44 dolar ATH seviyelerine varan yükselişler kaydederken, MANA ise 1 dolar fiyat seviyelerinden 5,9 ATH seviyelerine kadar yükseldi. Son dönemlerin bu iki popüler kripto para birimindeki artışın yanı sıra, Google Trends başta olmak üzere pek çok platformdan elde edilen verilere göre blockchain tabanlı play-to-earn platformları global ölçekte oldukça ciddi bir popülarite kazandı.

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