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Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
18:30
19 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda volatilitesi oldukça yüksek bir dönemden geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerinden 27.000 dolar fiyat seviyelerine yükseldi. Kripto para analisti Michaël van de Poppe de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede BTC adına kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin (BTC), Kritik Seviyelerde

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’un üzerinde bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1800 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin devam ettiği bu günlerde kripto para analisti Michaël van de Poppe de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda 26.800 dolar fiyat seviyelerinin Bitcoin (BTC) adına yakın vadede oldukça kritik olduğunu ve olası bir düşüşte bu seviyelerin kaybedilmesi durumuda BTC adına değer kayıplarının hız kazanabileceğini öne sürdü. Öte yandan analist piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda da gerçekleşebilecek olası senaryolara da değindi. Analiste göre değer artışlarının devam etmesi durumunda Bitcoin’in (BTC) adına yakın vadedeki bir sonraki rotası 28.500 dolar fiyat seviyeleri olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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