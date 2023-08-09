Bitcoin (BTC) madenciliğinde zorluk ayarlaması, Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan ve Bitcoin madencileri tarafından keşfedilen, işlemlerle doldurulan ve ardından blok zincirine eklenen her yeni blok arasında ortalama 10 dakikalık bir aralık tutmaya yarayan bir protokol özelliği olarak biliniyor. Bu ayarlama madenciliğin karlılığını doğrudan etkilemekte, çünkü artan zorluk aynı zamanda faaliyet için artan maliyetler anlamına gelmekte.

Bitcoin Madenciliği Kazancı

Madencilik zorluğunun zaman içinde sürekli artmasıyla, Bitcoin madencileri söylem yerindeyse su altında çalışmakta. Çünkü tek bir BTC madenciliğinin ortalama maliyeti, Ağustos 2022’den bu yana yıldan yıla spot piyasadaki 1 BTC’nin ortalama fiyatından daha yüksek olmuş durumda.

Ortalama madencilik maliyeti Cambridge Üniversitesi tarafından hesaplanmış ve MacroMicro tarafından bir grafikte gösterilmiştir. 8 Ağustos’ta, 9 Ağustos’taki 29.902 dolarlık spot fiyata karşılık, çıkarılan BTC başına ortalama 34.835 dolarlık bir maliyet kaydedildi. bu da önde gelen kripto para birimi üretilen madeni paraların birimi başına 4.933 dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.

Bir yıllık dönemde kaydedilen en yüksek ortalama maliyet 17 Temmuz’da 49.415 dolar olurken, aynı gün 30.145 USD/BTC’lik bir fiyata karşılık çıkarılan BTC başına yaklaşık 19.270 dolarlık bir kayıp yaşandı.

Grafikteki birkaç tek günlük sapma dışında, sunulan verilere göre Bitcoin madencileri çoğunlukla zararına madencilik yapıyordu. Bu da madencilik işletmelerinin pozisyonlarını enerji vadeli işlem sözleşmeleri gibi finansal ürünlerle korumalarına neden oluyor.

Bu durumdan en çok zarar gören kuruluşlar, bir tür ölçek ekonomisi dinamiği içinde, karlı bir faaliyet sürdüremeyen, pazar payını ve hashrate payını daha büyük madencilere kaptıran küçük ve orta ölçekli Bitcoin madencileri oldu.

CBS News tarafından bildirildiği üzere, en son zorluk ayarlaması, Bitcoin madenciliği için dünyanın en önde gelen merkezlerinden biri olan Teksas’ta yaşanan enerji krizinin ortasında geldi. Bu da enerjiyi eskisinden daha pahalı hale getiriyor.

Bitcoin Madenciliği Zorluğu 52.39 Trilyon

Blok yüksekliği 802368, 9 Ağustos’ta madencilik zorluğunda %0,10’luk pozitif bir ayarlama ile onaylandı. Artık bir bloğun geçerli sayılabilmesi için 52,39 trilyon hash gerekmekte. 11 Haziran’da (798336 numaralı blok) zorluk derecesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 53,91 trilyona (+%6,45) ayarlandı, ardından 26 Temmuz’da (800352 numaralı blok) 52,33 trilyon hash’e (-%2,94) geriledi, ancak bu metrik hala geçmiş verilerin üzerinde.

Zorluk ayarlamaları hashrate dinamikleri ile doğrudan ilişkili olarak kabul edilir. Bitcoin madencileri tarafından ne kadar çok iş kanıtı (PoW) hesaplanırsa – hashrate ile ölçülür – bu madencilerden birinin 10 dakikadan daha kısa bir aralıkta geçerli bir blok bulma şansı o kadar yüksek olur. Bu durum tam tersi için de geçerlidir; ağda daha az hashrate olması bloklar arasındaki sürenin de daha uzun olması anlamına gelir.

Madencilik Zorluğu Nedir?

İş kanıtı sistemi aracılığıyla madencilik, Bitcoin ağını güvence altına almak ve faaliyete iş ve kaynak sağlayan varlıklara yeni BTC dağıtmak için seçilen yöntemdi. Maksimum 21 milyon sınırına kadar programlanmış bir dağıtımı garanti etmek ve dolaşımdaki BTC arzının kontrollü bir şekilde şişirilmesini sağlamak için Bitcoin protokolü, yaklaşık 10 dakikada bir yeni bir blok oluşturulmasını (buna karşılık gelen ödül ödemesiyle birlikte) sağlamaya yardımcı olan algoritmalar kullanır.

Bu algoritma madencilik zorluğunu ayarlayarak çalışır. Son 2.015 blokta yeni blok keşfetme sıklığı değerlendirildiğinde, blok başına 10 dakika varsayımıyla yaklaşık iki hafta sürer. Son 2.015 blok istenen 10 dakikadan daha uzun bir aralıkta kazılıyorsa, madencilik zorluğunun azaltılması gerekir.

Bu da daha kısa sürede daha fazla blok kazmayı kolaylaştırır. Bunun tersi de oluşabilir. Son 2.015 blok, her bir blok arasında 10 dakikadan daha az bir sürede keşfedilmişse madencilik zorluğu artırılmalır.

Ayarlama, ağda kullanılan hesaplama gücüyle orantılı olsa da, önceki değerin dört katını geçemez. Bu durumda, madencilik zorluğu ayarlamasının her zaman bir artışta %300’den az veya bir azalmada %75’ten az olması gerekir. Madencilik zorluğu, diğer rastgele karakterlerin soluna gitmesi gereken “sıfır” sayısının eklenmesi veya çıkarılmasıyla etkilenir.