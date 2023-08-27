Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 26.000 dolardan alıcı buluyor. Kripto kümülatif hacimse 14 milyar dolara geriledi. İlginin zayıflığı fiyatın hafta sonu büyük ölçüde yatay hareket etmesine neden oldu. Öte yandan Bitcoin madencileri yeni bir rekora imza attı. Peki bu durumun fiyat üzerinde etkisi olur mu?

Bitcoin Madenciliği

Bitcoin madencileri fiyattaki erimeye rağmen halving’e yaklaşık 6 ay kalmışken faaliyetlerini artırıyor. Bitcoin‘in madenci faaliyetleri, ağın sağlığı ve madencilik sektöründeki karlılık düzeyi hakkında hayati ipuçları sağladığı için kripto ekosistemindeki uzmanlar tarafından sürekli olarak izlenir. On-chain analiz şirketi Glassnode tarafından yayınlanan grafiğe göre ağ hash oranı 26 Ağustos’ta son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki 4 aylık zirve bir aydan daha uzun bir süre önce 7 Temmuz’da kaydedilmişti.

Hash oranındaki artış ağın güvenliği için son derece pozitif bir gelişmedir. Daha fazla madencinin aktif şekilde mining yapması merkeziyetsizliği de besler. Daha fazla madencinin katılımı veya daha verimli makinelerin kullanımı genellikle bu metrikte bir artışa yol açar.

Bitcoin Hash Oranı

Hash oranındaki sıçrama, madencilik zorluğunu geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Madencilik zorluğu toplam blok süresini 10 dakikada tutmak için yaklaşık iki haftada bir otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Bitfinex analistleri madencilik zorluğundaki artışın madencilerin Bitcoin‘den yükseliş beklentilerinden kaynaklandığını ortaya koydular. Madenciler en büyük yatırımcı grupları arasında yer alır ve bu grubun piyasa geçmişi ortalama bir yatırımcıdan çok daha eskidir. Tecrübe, bilgi birikimi ve gelişmiş analiz kapasitesi bu noktada yatırımcılara umut verir.

Analistler son değerlendirmesinde şunları söyledi;

“Madenciler, Bitcoin fiyatının eninde sonunda toparlanacağından emin olabilirler. Bu gerçek değerinden sadece aşağı doğru bir sapma olarak görülebilir. Dolayısıyla bu fiyatlarda Bitcoin madenciliği yapmak için daha fazla kaynak yatırımı yapmak onlar için oldukça kârlı olabilir.”

Analistler ayrıca madencilerin BTC‘nin büyüme potansiyeline olan inançları nedeniyle varlıklarını satmayı ertelediklerini belirtti. Glassnode’un verileri yukarıdaki görüşleri destekledi. Madenci adreslerinde tutulan toplam arzın 26 Ağustos itibariyle aylık 1,83 milyon gibi yüksek bir seviyeye ulaştığını görüyoruz.

Madencilerin madencilik ve enerji maliyetlerini karşılamak için sık sık nakit çıkışı yaptıklarını unutulmamalıdır. Tasfiyelerin gecikmesi genellikle Bitcoin fiyatının daha da güçlenmesini bekledikleri anlamına gelir.