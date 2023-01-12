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Bitcoin ve SHIB’i Unutun! DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Yere Göğe Sığmayacak! İşte Altın Liste!

Kripto para piyasası yeniden hareketlenirken, uzmanlar bu hafta sonu değer kazanabilecek 5 altcoin projesine dikkat çekti. 
15:40
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeniden hareketlenirken, uzmanlar 2023’te değer kazanabilecek 5 altcoin projesine dikkat çekti.

İçerik Rehberi

XRP ve ADA!

2023 yılı, kripto para piyasası için ilginç bir yıl olacak gibi görünüyor. Makroekonomik şartların belirsizliği ve FTX krizinin domino etkisi endişe kaynağı olmaya devam ederken, uzmanlar 2023’ta bazı altcoin’lerin ivme kazanabileceğini iddia ediyor. Coingape analistlerinin listesindeki ilk altcoin Ripple (XRP). SEC davasına rağmen, Ripple özellikle Asya ve Orta Doğu’da yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyor. XRP ise bu süreçte büyük kurumlar tarafından benimseniyor. SEC davasından gelecek olumlu bir haber XRP’yi yeni zirvelere taşıyabilir.

XRP an itibariyle 0,3731 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 37 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi de %29,32 arttı ve an itibariyle 1,3 milyar dolar seviyesinde. Aynı zamanda dolaşımdaki arz yaklaşık 50.623.288.122 XRP. Listedeki ikinci altcoin Cardano (ADA). Cardano’nun değeri geçen yıl büyük oranda düştü. Uzmanlar, Cardano’nun 2023’te toparlanacağını tahmin ediyor. Cardano an itibariyle 0,324 dolardan işlem görüyor.  Piyasa değeri ise 14,5 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi de %2,10 arttı ve an itibariyle 366 milyon dolar. Aynı zamanda, dolaşımdaki arz yaklaşık 34.518.639.817 ADA.

GALA ve AVAX!

Listedeki üçüncü altcoin GALA. Gala’nın fiyatı son 7 günde %120,54 arttı. Gala Games, rock ile anlaşma yaptığını duyuran bir tweet’i sildikten sonra fiyatı düşmeye başladı. Ancak uzmanlara göre, GALA 2023’te de değer kazanmaya devam edecek. Gala an itibariyle 0,04057 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 1,4 milyar dolar.  24 saatlik işlem hacmi ise %8,46 düştü ve an itibariyle 551 milyon dolar. Aynı zamanda, dolaşımdaki arz yaklaşık 6.977.205.436 GALA. Listedeki bir sonraki altcoin Avalanche (AVAX).  AVAX fiyatı son zamanlarda %26 arttı. Çarpıcı ralli, Ava Labs ve Amazon Web Services (AWS) arasında imzalanan ortak açıklamasının ardından gerçekleşti. Avalanche an itibariyle 15,35 dolardan , piyasa değeri 11 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %375,55 arttı.

Şu anda 1 milyar dolarda duruyor. Aynı zamanda dolaşımdaki arz yaklaşık 311.582.143 AVAX. Listedeki son altcoin ise Dogecoin (DOGE).  Anketler ve araştırmalar Dogecoin’in hala yatırımcının odak noktası olduğunu ortaya koyuyor.  Musk etkisine dikkat çeken analistler, DOGE’nin 2023’te de sürprizler yapabileceğini iddia ediyor.  Dogecoin an itibariyle  0,07874 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 10,4 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi %15 arttı an itibariyle 507 milyon dolar. Aynı zamanda dolaşımdaki arz yaklaşık 132.670.764.300 DOGE.

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