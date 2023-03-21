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ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Hazine Bakanlığı ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ABD’deki bankalarda tutulan mevduatların tamamı için sigorta sunmayı (250 bin dolar sınırının kaldırılması ya da artırılması) değerlendirirken Elon Musk, Peter Schiff ve Bill Ackman gibi önde gelen isimlerden uyarı üstüne uyardı geldi.

Elon Musk, Peter Schiff ve Bill Ackman’dan Uyarı Üstüne Uyarı

ABD hükümeti ve düzenleyicilerin çabalarına rağmen bankacılık krizinin devam ettiği görülüyor. ABD’li yetkililer krizin derinleşmesi halinde toplam 18 trilyon dolarlık mevduat için garanti sunmanın planlarını yapıyor. FDIC, Fed ve ABD Hazine Bakanlığı bundan önce vergi mükelleflerinin bu krizin bedelini ödemeyeceğini garanti etmişlerdi. Yetkililer bankacılık sektörünün güvenli olduğuna inandıkları için bu hamleyi henüz uygulamanın gerekli olmadığını değerlendirseler de 20 Mart’ta First Republic Bank’ın hisselerinin yüzde 47 değer kaybetmesi banka iflasların devam edebileceğini ve önlemlerin artırılması gerektiğinin sinyalini vermiş oldu.

Öte yandan yatırımcılar gerçekten güvercin bir Fed ile karşı karşıya kalınıp kalınmayacağı ve yoluna ne şekilde devam (25 baz puan artış ya da herhangi bir artış yapılmadan) edeceğini görmek için 22 Mart’taki FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara kilitlenmiş durumda. Bu noktada ekonomistler, iş insanları ve kripto para influencer’ların Fed’i piyasa koşullarının kötüleştiği konusunda uyarmaya başladıkları görülüyor.

Ünlü milyarder Bill Ackman, FOMC toplantısı öncesinde derinleşmeye başlayan bankacılık kriziyle ilgili endişelerini dile getirmek için kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ackman, bir hafta içinde üç ABD bankasının iflası, Credit Suisse’in çöküşü ve küçük tahvil sahiplerinin silinip gitmesinin ardından sistemde yaşanan bir dizi büyük şok nedeniyle Fed’in faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini söyledi.

Twitter, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Ackman’ın bu açıklamasına yanıt vererek “Fed’in 22 Mart’ta faizi en az 50 baz puan düşürmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca FDIC’nin banka iflaslarının önüne geçmek için 250 bin dolarla sınırlı olan mevduat sigortası limitini artırması gerektiği belirtti.

Ekonomist Peter Schiff de ABD’deki mevcut bankacılık krizi için Fed ve FDIC’yi suçladı. Schiff, bankaların FDIC’den önce iyi performans gösterdiğini ve enflasyonun bankadaki mevduatlarının değerini tamamen yok edeceğini düşündüğünü belirterek “18 trilyon dolarlık mevduat 100 milyar dolarlık Hazine tahvili tarafından sigortalanmış durumda.” açıklamasında bulundu.

Fed Faiz Kararı Öncesi Bitcoin Fiyatı

Yatırımcılar Fed’in faiz artırım kararını beklerken Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,5’e yakın yükselişle 28 bin 200 dolardan işlem görüyor. Piyasa uzmanların Fed’in bankacılık sektöründeki sıkıntıları işaret ederek faiz artırımına ara vermesi durumunda BTC fiyatının 30 bin dolara ulaşmasını hatta geçmesini bekliyorlar.

CME FedWatch Tool’un sağladığı verilere göre Fed’in faiz artırımına gitmeme ihtimali yüzde 25,5 ve 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 74,5 seviyesinde. Bu, Fed’in 22 Mart’taki toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkacağı anlamına geliyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları son yılların en kritik FOMC toplantısı öncesi ve sonrasında kripto para piyasasında volatilitenin artabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.