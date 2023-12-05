BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de “Süper Döngü” Yeniden mi Canlanıyor? ABD Merkezli Medya Devinden Flaş Tahmin!

Özet

  • Bitcoin'in kısa süreli de olsa 42 bin doları aşması, 500 bin doların üzerinde bir süper döngünün başlangıcına işaret ediyor olabilir.
  • ABD merkezli medya devi Bloomberg, BTC'nin 530 bin dolara kadar çıkabileceğini ileri sürdü.
  • Bu tahminin temelinde ABD merkezli bir spot Bitcoin ETF'sinin potansiyel onayı var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) kısa süreli de olsa 42 bin doların ötesine ilerlemesi en büyük kripto parayı 500 bin doların üzerine taşıyacak bir süper döngünün başlangıcına işaret ediyor olabilir. Kripto paraya iyimser yaklaşanlar bunun Wall Street’in dikkatini ve beraberinde etkisini çekerek tam bir finansal değişim başlatacağını iddia ediyor. ABD merkezli medya devi Bloomberg, Bitcoin için flaş bir tahminde bulundu.

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Bloomberg’den Bitcoin İçin 530 Bin Dolar TahminiBitcoin’de Yükselişi Destekleyen Faktörler

Bloomberg’den Bitcoin İçin 530 Bin Dolar Tahmini

Bitcoin bu yıl sürpriz bir şekilde ayağa kalkıyor ve yılın ilk gününden bu yana yüzde 150’nin üzerinde artış gösterdi. Piyasa gözlemcileri, doğrudan BTC tutan ABD’de işlem gören bir borsa yatırım fonunun (ETF) potansiyel onayını büyük bir hevesle bekliyor.

Bu iyimserlik, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase CEO’su Brian Armstrong‘un da dikkatini çekmiş durumda. Armstrong, diğerlerinin yanı sıra kripto para piyasasındaki son toparlanmayı yorumladı ve Bitcoin’in batı medeniyetini genişletmenin temel taşı olabileceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

ABD merkezli medya devi Bloomberg‘in 4 Aralık 2023 tarihli bir haberinde BTC’nin gelecekteki değerine ilişkin çarpıcı tahminlere yer verildi. Bloomberg, en büyük kripto paranın kısa vadede 50 bin dolara ulaşacağını, orta-uzun vadede ise 530 bin dolara varan bir çıkış yapmasını beklediğini ileri sürdü.

Bitcoin’de Yükselişi Destekleyen Faktörler

Bitcoin’in 2020 ve 2021’deki güçlü yükselişinin ardındaki önemli itici faktör COVID-19 pandemisi sırasında sisteme önemli miktarda likidite enjekte edilmesi olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Şu an için yeni bir likidite programı olmadan en büyük kripto para için büyük kazanç tahminlerinde bulunmak pek mümkün görünmüyor.

Piyasa katılımcıları likidite sorununun çözeceğini değerlendirerek ABD merkezli bir spot Bitcoin ETF’sine bel bağlamış durumda. Spot Bitcoin ETF‘si ile para yöneticilerine yatırımcılar için daha uygun bir satın alım aracı sağlanması bekleniyor. Bu kolaylık, kripto para piyasasının kapılarını milyarlarca dolarlık likiditeye aralayabilir.

Genel olarak Bitcoin piyasaya çıktığı ilk günden bu yana çok sayıda süper döngünden geçti ve son olarak 2021’de gördüğü son zirve seviye olan yaklaşık 69 bin dolara ulaşmak için mevcut seviyelerden yüzde 65’lik bir artışa ihtiyaç var. Yine de yatırımcıların yılın ilk gününden bu yana elde edilen kazançları kutluyorlar.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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