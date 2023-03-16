Kripto para piyasasında kafalar karışık. Peki Bitcoin neden düşüyor, en büyük kripto paranın fiyatı için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Okuma Süresi: 2 Dakika

15 Mart’ta açıklanan ABD’de Şubat ayı üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) beklenmedik düşüş, Federal Reserv‘in (Fed) faiz oranları konusunda atacağı bir sonraki adımı değerlendirdiği bir dönemde enflasyon konusunda umut verici bir gelişme oldu. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ÜFE, Şubat ayında yıllık yüzde 4,6’ya gerileyerek veride önemli bir düşüş olduğunu göstererek Ocak ayında açıklanan yüzde 6’nın oldukça altında geldi.

Kripto Para Piyasasındaki Belirsizlik

Kripto para piyasası şu anda soğuyan enflasyonu gösteren veriye yanıt olarak Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelip gelmeyeceği ve devam eden banka krizi nedeniyle faiz artırımı yapılmaması ihtimali konusunda ikiye bölünmüş durumda. Beklendiği gibi bu belirsizlik Bitcoin‘in fiyatını da etkiledi. En büyük kripto para 25 bin doların altına düşerek yatırımcıları ve trader’ları zor durumda bıraktı.

Bazı piyasa uzmanları, ABD’de enflasyonun öngörülebilir gelecekte de yüksek kalmaya devam edeceği ve yakın zamanda konuşulmaz olmayacağı görüşünde. Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe geçtiğimiz günlerde yaptığı bir değerlendirmede ABD’de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini ve bunun da Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısından önce Bitcoin fiyatında düşüşe yol açacağını öne sürdü.

Bitcoin’in Fiyatı Düşecek mi?

Poppe, ayrıca TÜFE ve ÜFE verilerinin çoğunlukla olumlu gelmesine rağmen enflasyonun beklenenden daha uzun bir süre konuşulmaya devam edeceğine dair kanıtlar olduğunu belirtti. Bu durum Fed’in bir sonraki faiz hamlesi konusunda büyük ölçüde belirsizlik olduğu için Bitcoin’in fiyatında düşüşe neden olabilir. BTC, ayrıca ABD’deki banka krizinin ortasında muazzam bir güç göstermiş olsa da spekülatif ticaret eylemi fiyatta ciddi bir düşüşü tetikleyebilir.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 2,47 düşüşle 24 bin 331 dolardan el değiştiriyor. Veriler en büyük kripto paranın son 7 günde değerini yüzde 11,75 gibi oldukça ciddi oranda artırdığını gösteriyor.