Bitcoin Dip Seviyeyi Açıklayan Analistin Ethereum ve Solana (SOL) Hedefleri

2018 yılında Bitcoin’in dip seviyesini doğru tahmin eden ve böylece ünlenen analist şimdi yine iddialı tahminlerde bulunuyor. Geçmişte gerçekleşen tahminler analistlerin gelecekte de her hareketi tespit edebileceği anlamına gelmez. Ancak onların penceresinden piyasalara bakma faydalı olabilir. Peki SOL ve ETH için kaç doları hedefliyor?

Ethereum Tahminleri

Bluntz takma adıyla bilinen ve sıklıkla piyasaya dair görüşlerini açıklayan analist ilk olarak altcoin kralına göz attı. Analiste göre Ether için düzeltici hareket bitti ve artık fiyat yukarı koşabilir. Kısa vadeli zaman diliminde bu hareketin başladığına dair bir sinyal aldığından da bahsediyor.

“ETH/BTC paritesine işler beklediğim gibi gitmedi ama USD paritesinde beş dalgalı düşüşün tamamlandığı güzel bir düz kurulum olduğunu ve bunu doğrulamak için güzel bir düşük zaman dilimi sapması olduğunu düşünüyorum. Bence ‘dip’ tamamlandı ve buradan en azından 1.880 doların üzerine bir kez daha çıkacağız.”

Bluntz bu tahmini yaptıktan sonra ETH 1.880 doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada 2.000 doları hedefliyor.

Eğer gerçekten düşüş hareketi ETH için sona erdiyse fiyatın 1.906 dolar üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başladığını göreceğiz. Ardından 1.945 dolarda bulunan direnç bölgesi test edilecek. Eğer ETH boğaları yükselişe inanmıyorsa burada yoğun kar satışları yapacaktır çünkü bu önemli bir maliyet bölgesi.

Eğer ralli devam ederse 2.029 ve 2.126 dolar seviyeleri hedeflenecek. İşte bu olduğunda fiyat 3.181 dolar hedefli tepe noktasına koşabilir. Nasıl ki son ayı sezonunda hacimli düşüşler bu alanda olduysa geri dönüşte de benzer bir hareketlilik olabilir.

Solana (SOL) Yorumları

Analistin dikkat çektiği ikinci kripto para Solana (SOL) oldu. Fiyat yüzde 400’e yakın artmış olsa da Bluntz’a göre SOL Coin rallisi devam edecek. Kısa süreli bir geri çekilme görebiliriz fakat bunun yatırımcıları korkutmaması gerektiğini söyleyen analist 50 doların üzerinde yeni bir zirve hedefliyor.

Haftalık grafikteyse SOL Coin boğaları 47 dolarlık dirençten ret yedi ancak bu bölge aşılabilirse 54 ve 77 doların ardından 101 dolara uzatılmış bir ralli görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.