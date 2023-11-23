Belirsizlikten nefret eden yatırımcılar için buğulu gelecek temizlendi ve en büyük sorunların başında gelen Binance FUD’ı bitti. Bitcoin fiyatının devam eden yükselişi de bununla bağlantılı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 37.800 doları aştıktan sonra şimdi 37.600 dolarda bulunuyor. Peki fiyat dalgalanması devam ederken olası hedefler neye işaret ediyor?

Bitcoin (BTC) Tahminleri

Binance gelişmesinin ardından 21 Kasım’da keskin bir düşüş gördük ancak destek seviyeleri korundu. Bu durum, yatırımcıların ilk ani tepkinin ardından alımlara başladığını gösteriyor. Fakat her halükârda daha derin bir destek testinin kısa vadede geleceğini düşünen yatırımcılar yazı hazırlandığı sırada kar satışlarıyla bu hareketi baskılayabilir.

Teknik cephede kısa süreliğine fiyat 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (35.948 dolar) altına inse de daha derin dipler görmedik. Fiyat bir süredir 34.800 ile 38.000 dolar arasında sıkışıp kaldı bu da kısa vadeli dalgalanmayı kar fırsatına çevirmek isteyen yatırımcıların eliyle oluyor. RSI pozitif.

Bu aşamadan sonra boğaların 38.000 dolar direncini artık kırması ve 40.000 doları temizlemesi gerekiyor. Likidite temizliğinin ardından 48.000 dolara doğru Bitcoin fiyatının hareketine devam etmesi gerekecek.

Hep güzel şeylerden bahsediyoruz ancak kripto para piyasaları sürprizleri de sever, peki ya düşüş başlarsa ne olacak? Yatırımcılar Bitcoin fiyatının 34.800 dolar altında yapacağı kapanışlardan endişelenebilir. Bu durumda fiyatın 32.400 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. Nitekim bu senaryoda altcoinleri yıkıcı bir süreç bekleyecektir.

Ethereum (ETH) Fiyat Yorumu

Artık zamanı gelmedi mi? Ether fiyatı uzun süredir 2.000 doları güçlü destek olarak koruyamıyor. Fiyatın 2.200 doları aşıp yeni zirveler hedeflemesi için BlackRock spot ETH ETF başvurusu bile yaptı. Bu güzel habere rağmen genel piyasa düşüşünü tetikleyen gelişmeler haberi gölgede bıraktı. Peki biz neyi unutuyoruz? BlackRock aynı şeyi BTC için yaptığında da fiyat hemen 30.000 doları aşmadı ki.

O halde BlackRock haberinin ETH fiyatında gecikmeli sonuçlarını Haziran ayındaki BTC performansına bakarak bekleyebiliriz. Eğer fiyat 2.137 dolar üzerinde ikna edici bir kırılma yaşarsa 2.200 dolara doğru hareket devam edebilir. Ardından ETH için 3.000 dolara devam eden bir yolculuk beklenir.

Tam tersi senaryoda 1.880 dolar altı kapanışlar 1.791 dolara çekilmeye neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.