Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin (BTC) ve Altın İçin Büyük Fırsat! Küresel Ölçekte Başladı!

Kriz küresel ölçekte büyüyor ve sonuçlarının ne denli büyük olacağını kestirmek bugünden çok zor.
10:45
26 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları Ocak ayından bu yana yoğun talep görüyor ve hızlı yükselişler gördük. Bu ralliler devam ediyor. Üç aydır istikrarlı yükselişlerin arkasında yaşanan şey hep benzerdi. Saatler içinde yüz milyonlarca dolarlık alımlar ve Bitcoin fiyatının ayı sezonunda düştüğü hızda yükselişi. Peki son yaşananlar bu rallinin büyümesini sağlar mı?

Küresel Bankacılık Krizi

ABD, Avrupa özetle küresel ölçekte bir bankacılık krizi yaşanıyor. Sadece 8-16 Mart döneminde bankalarda on milyarca dolar para çekildi. Daha büyük bankalara yapılan transferlerin boyutu ise devasaydı. Çok kısa sürede bilançosunu yaklaşık 400 milyar dolar artıran Fed kesinlikle büyük bir sorunla karşı karşıya. Kısmi rezerv bankacılığında kabaca hikaye sizin bankaya güvenmeniz üzerine kuruludur. Eğer herkes aynı anda parasını çekmek için bankaya hücum etmezse bankanın batması beklenmez. Müşteri mevduatlarının kredi, tahvil, bono vesair seçeneklerde değerlendirildiğini düşünürsek herkesin parasını çekmek istediği ortamda yaşanacak likidite sıkışıklığını daha iyi anlayabiliriz. Nitekim diğer taraftan bir müşterinin yatırdığın 1000 doların bankacılık sistemindeki karşılığı katlanarak artar. Dolaşımdaki fiziksel doların boyutu 2 trilyon doların çok üzerinde değil. Diğer taraftan bankacılık sistemindeki rakamlar bunun çok daha üzerinde.

Güven en önemli şeydir ve bugünlerde bazı bankalara güven azaldığı için iflaslar görüyoruz. Bu iflaslar yeni iflasları tetikliyor ve küresel bankacılık krizinin derinleşmesine neden oluyor. ABD Hazine Bankanı 3 gün içinde 3 farklı açıklama yaparak piyasaya güven vermek için çabalasa da her gün kendini yalanlıyor. Peki bu işin sonu nereye gidiyor?

Bitcoin (BTC) ve Altın

Artan faiz oranları ve bir dizi banka kurtarmasının ortasında, Fed’in para politikasını sıkılaştırma ve gevşetme arasındaki dengeleyici hareketi, birçok yatırımcının varlıklarının güvenliğini sorgulamasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve First Republic Bank’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda banka, hükümet veya özel piyasa müdahalesi gerektiren büyük bir stres altına girdi. Ancak kriz ABD ile sınırlı kalmadı. Credit Suisse ve Deutsche Bank gibi Avrupa bankaları da ayakta kalmak için mücadele ediyor.

Dünya çapında hükümetler ve merkez bankaları likidite sağlamak üzere krizi hafifletmek için devreye girdi. Ancak piyasa Fed’in stratejisi konusunda belirsizliğini koruyor. Faiz oranları yükselmeye devam ederken, büyük likidite enjeksiyonu piyasanın kafasını karıştırdı. Apollo’nun Ortağı ve Baş Ekonomisti Torsten Slok, Fed Fonları ile çek hesaplarındaki faiz oranları arasındaki farkın “paranın banka mevduatlarından çıkmasının temel nedeni” olduğunu savunuyor. Slok, bu artan farklılığın “istikrarsızlığın kaynağının genellikle kredi kayıpları olduğu önceki bankacılık krizlerine kıyasla son derece olağandışı” olduğuna inanıyor.

Bu belirsizliğin bir sonucu olarak birçok yatırımcı Bitcoin, altın ve gayrimenkul gibi alternatiflere yöneldi. Geleneksel bankacılığın güvenliğine ilişkin artan endişeler Bitcoin topluluğunda “psikolojik bir uyanışa” yol açtı.

Bu durum, daha yüksek getiri arzusuyla birleşince, para piyasası fonlarına ve diğer mevduat dışı varlıklara fon akışına yol açarak bankacılık sistemi üzerinde daha fazla stres yarattı.

Ekonomist Nouriel Roubini’ye göre, mevduat sahiplerinin “banka mevduatlarından %0’a yakın kazanç elde ederken, güvenli kısa vadeli tahvillerden %4 kazanabileceklerini” fark etmeye başladıklarını teyit etmektedir. Bu durum, süregelen banka hücumlarının başlıca nedenidir.

Bankaların yeterince güvenli olmadığını gören çok fazla yatırımcı birikimini sıfırlamamak için alternatifleri değerlendiriyor. Altın kolay saklanabilen bir varlık değil ve gayrimenkul kolay nakde çevrilemiyor. Zamanla Bitcoin’in kolay taşınabilir ve nakde çevrilebilir bir varlık olduğunun anlaşılması onun için devasa bir talep patlamasını tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?
Piyasada Haftalık Kapanışlara Saatler Kaldı: Bitcoin (BTC) Yeniden Kritik Seviyelerde!
Piyasada Haftalık Kapanışlara Saatler Kaldı: Bitcoin (BTC) Yeniden Kritik Seviyelerde!
Yine İddialı Konuştu! 2022 Kripto Dibini Bilmişti! 3 Hedef Açıkladı!
Yine İddialı Konuştu! 2022 Kripto Dibini Bilmişti! 3 Hedef Açıkladı!
Fed Yeni Kurtarma Planının Eşiğinde! Bitcoin’in En Önemli Sınavı!
Fed Yeni Kurtarma Planının Eşiğinde! Bitcoin’in En Önemli Sınavı!
Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC)! Milyarder Tim Draper Uyardı! Tavsiyeler Verdi!
Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC)! Milyarder Tim Draper Uyardı! Tavsiyeler Verdi!
25 Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
25 Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
Bitcoin’de İnanılmaz Gelişme! Onlar Geri Döndü Ve Çalışmaya Başladı! Fiyat Hareketine Dikkat!
Bitcoin’de İnanılmaz Gelişme! Onlar Geri Döndü Ve Çalışmaya Başladı! Fiyat Hareketine Dikkat!
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023