Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto piyasası her zaman değişken ve öngörülemez olmuştur. Bu nedenle uzmanlar yatırım portföylerinin çeşitlendirilmesini önermektedir. Şu anda, yeni bir proje olan Collateral Network (COLT), ön satış sırasında %3500 oranında büyümesi öngörüldüğü iddia edildiği için yatırım portföylerinin ilgisini çekiyor olabilir. Öte yandan, Bitcoin (BTC) ve Cardano (ADA) gibi köklü kripto para birimlerinde düşüşler yaşanıyor.

COLT token ile ilgili daha detaylı bilgiye websitesinden ulaşabilirsiniz.

Bitcoin’in (BTC) Tıkanıklık Seviyesi Artıyor

Bitcoin ağı, özellikle BRC-20’lerin devreye girmesinden sonra, son yıllardaki en yüksek tıkanıklık seviyesini yaşadı. CryptoQuant’a göre, Bitcoin’deki günlük işlemler 682.000 ile yeni bir zirveye ulaştı. Bunun ardından, Bitcoin (BTC) ağında işlem başına ortalama ücret Şubat 2021’den bu yana en yüksek olan 30.082 dolara yükseldi.

Esasen NFT’ler olan BRC-20’lerin piyasaya sürülmesi, Bitcoin’in Ordinals protokolünün kullanıma sunulmasının ardından mümkün oldu. Artan tıkanıklık seviyesi, Bitcoin ağında sınırlı blok alanının bulunması nedeniyle işlemlerin birikmesine neden oldu. Bu arada, Bitcoin (BTC) fiyatı geçtiğimiz hafta %6 oranında düştü. Şu anda Bitcoin (BTC) 27,443.21$’dan el değiştiriyor.

Cardano (ADA) Yorumları

Cardano’nun fiyatı son birkaç haftadır düşüyor ve yatırımcıları zararda olabilir. Cardano’nun piyasa değeri geçtiğimiz hafta %7 oranında düştü. Sonuç olarak, Cardano (ADA) 0,37 dolardan işlem görüyor.

IntoTheBlock tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, tüm Cardano sahiplerinin en az %80’i kayıp yaşıyor. Rapor, 26,85 milyar ADA tokenına sahip 3,44 milyon Cardano adresinin ‘para dışında’ olduğunu ortaya koydu.

Cardano şu anda piyasa değerine göre yedinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte, Cardano’nun son Hydra yükseltmesinin ağdaki aktiviteyi ve dolayısıyla fiyatını artırması bekleniyor.

Collateral Network (COLT) Ön Satışı

Collateral Network, insanların zincir üzerindeki likiditenin kilidini açmak için fiziksel varlıklarını teminat olarak kullanmalarına olanak tanıyarak 4,5 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen borç verme piyasasını bozmaya yönelik yeni bir proje şeklinde tanımlanıyor.

Collateral Network, likiditenin kilidini açma sürecini demokratikleştirerek daha geniş bir insan kitlesi için erişilebilir hale getiriyor. Artık bankacılık veya finans kurumlarının engelleri yok. Bu eşler arası borç verme platformu, insanların fiziksel varlıklarını satmadan likiditenin kilidini açmalarına olanak tanır.

Collateral Network’ün likidite sağladığı varlık sınıfları arasında elmaslar, altınlar, kaliteli şaraplar, sanat eserleri, saatler, arabalar ve daha fazlası yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre likiditenin kilidini açmak isteyenler, fiziksel varlıklarını doğrudan Collateral Network’e gönderebilirler, ekibi yapay zeka kullanarak bir değerleme belirlemek için varlığı değerlendirecek ve böylece algoritmik borç verme oranları oluşturacaktır. Bu işlemden sonra Collateral Network, fiziksel varlıklara karşı kısmi NFT’ler basar ve bunları güvenli bir şekilde kasasına taşır. Yatırımcıların merkezi olmayan bir pazardan NFT fraksiyonları satın almalarına ve bu süreçte kendi bankaları olmalarına izin verilecek. Ayrıca şirket, teminat altına alınan varlıkları, kredinin ve faizin geri ödenmesinden sonra hak sahiplerine geri gönderir. Daha sonra, ödenmiş krediler için basılan NFT’ler de yakılır.

Şu anda ön satış aşamasında olan bir COLT token 0,014 $ ‘dan satın alınabilir. İddialara göre, COLT tokenleri, 0,001 $ olan orijinal fiyatlarından %40 oranında artarak ilk beta yatırımcılarına bir miktar getiri sağlamıştır. Uzmanlar, ön satışın sonunda bir COLT tokeninin 0,35 $ değerinde olacağını, orijinal fiyatından %3500 artış göstereceğini ve büyük borsalara ulaştığında 100 kat daha artacağını iddia ediyor. Ekibin iddialı açıklamalarına göre bu kazançlardan faydalanmak için, COLT token alınabilir.

Website – Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.