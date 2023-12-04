Bitcoin 42.000 Dolar oldu Bu Metrik Uçtu! Saniyede 87 Dolarla Ekim Ayını 3’e Katladı! Bayram Moduna Geçildi!

Piyasa değerine ile dünyanın en büyük kripto varlığı konumunda bulunan Bitcoin (BTC), Nisan 2022’den bu yana ilk kez 41.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yaşanan bu fiyat artışının ardından kripto para yatırımcılarının da keyfi yerine geldi. 21 milyon.com verilerine göre BTC’nin yazım saati itibariyle değeri 41.600 dolardı. Fiyat artışında yaşanabilecek bir ETF onayının etkisi olabileceği düşünülen senaryolar arasında kendisine yer buluyor.

Madenciler Bitcoin’de Kutlama Yapıyor

Sadece yatırımcılar değil aynı zamanda Bitcoin madencileri de bayram modunda bir gün geçiriyor. Hashrate Index tarafından sağlanan verilere göre, madencilerin kârlılığının önemli bir ölçüm aracı olarak bilinen hashprice, PetaHashes başına günlük saniye başına 87 dolar (PH/s/gün) ile son altı ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Daha da önemli olan, bu yazı yazılırken, hashprice Ekim ortasındaki rallinin başlangıcından bu yana üç kattan fazla artış yaşadı.

Hashprice tanımlanacak olursa, bir madencinin belirli bir hash oranı miktarına bağlı olarak ne kadar kazanma potansiyeline sahip olduğunu ölçen iyi bilinen bir madencilik ölçütü olarak belirtilebilir. Bitcoin’in fiyatındaki değişikliklerle pozitif korelasyonda işlem görmektedir, dolayısıyla değerdeki önemli sıçramayı da bu durumla açıklayabiliriz.

Pahalı madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlardan elde edilen yüksek getiri, madencilik sektöründe sürdürülebilirliği ortaya çıkarmaktadır. Bu tarz kazançlar yatırımcılara cazip gelebilir ve buna bağlı olarak sektöre daha fazla oyuncunun girmesine yardımcı olabilir.

Bitcoin’de Ağ Ücretleri Yükseliyor

Bitcoin’in fiyatının yanı sıra hashprice da madencilerin kazandığı işlem ücretleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu yazı yazılırken, madencilik ödüllerinin yaklaşık %11’i ücretlerden geliyordu ve bu da son birkaç gün içinde önemli bir artışa işaret ediyordu.

Bitcoin blok ödülleri her dört yılda bir gerçekleşen halving sonrası azalırken, madencilerin ücretlere olan bağımlılığının artacağı kesin olarak görülebilir. Bunun ışığında yaşanan ücret artış olumlu bir gelişme olarak görülebilir.

Bu durum tarafından Glassnode’un verilerinde daha ayrıntılı bir inceleme bulunuyordu. Aşağıda bulunan grafiğe göre, Ordinals’ın yükselişi sebebiyle yaşanan ani artışlar haricinde, ücretler 2023’ün büyük bir kısmında daha düşük bir eğilime sahip olmuştu. Bu artışa bağlı olarak madencilerin genel kazançlarında da artışlar görülmüş olabilir.

İleriye dönük bir tahmin yapıldığında ise yüksek zincir içi trafiğin ve dolayısıyla ücretlerin devam ettiği dönemler, azalan ödüllerin olumsuz yanlarını dengelemek konusunda da yardımcı olabilir.