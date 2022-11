Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük 3 kripto para borsası arasında yer alan FTX artık karanlığa gömüldü. Günlerdir bunun dolaylı etkilerini göreceğimizden bahsediyorduk. Şimdilik bir borsada “bankrun” benzeri bir hareket var ve biri de para çekmeleri askıya aldı. Bugün yapılan duyuruya göre ikinci borsa ek sermaye bulmak zorunda kaldığını açıkladı. FTX de benzer bir süreç yaşamıştı. Yatırımcılar tedirgin.

AAX borsası aniden para çekme işlemlerini durdurdu ve teknik bir yükseltmenin beklenenden uzun sürebileceğini söyledi. Bugün ise beklendiği üzere FTX olaylarının gerekçe göstererek sermaye bulmaya çalıştığını açıkladı.

Duyuru şöyle;

“Kullanıcılarımıza, ekibimize ve ortaklarımıza AAX’teki durumla ilgili bir güncelleme sunmak istiyoruz. Borsanın operasyonlarını istikrara kavuşturmak ve mümkün olan en kısa sürede para çekme işlemlerini başlatmak için çalışıyoruz. Kullanıcı hesaplarını ve varlıklarını korumak en önemli önceliğimizdir. Her şeyden önce, AAX’in tüm piyasa, kullanıcılarımız ve ekibimiz için inanılmaz derecede zor olan bu dönemi kullanıcı fonları ve işimiz bozulmadan atlatma potansiyeline inanıyoruz. Kullanıcılarımızın duyduğu endişenin farkındayız ve topluluğumuzu korumak ve bu çıkmazdan birlikte çıkabilmemizi sağlamak için her adımda mücadele ediyoruz. AAX’ın sermaye pozisyonu üzerinde ciddi bir baskıya yol açan ve aşağıda özetlenen benzeri görülmemiş bir dizi gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Tüm hizmetlerimizi devam ettirmek için gereken sermayeyi yerine koymak amacıyla AAX’ın yeni sermaye artırımına gitmesi gerekecektir. Her ne kadar yeni sermaye bulmak için çok zor bir ortam olsa da, bu miktar piyasa standartlarına göre büyük değildir.”