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  •   Bir Kripto Para Borsasında Daha İflas Alarmı! Güvenilir Kripto Borsaları Hangileri?

Bir Kripto Para Borsasında Daha İflas Alarmı! Güvenilir Kripto Borsaları Hangileri?

Kripto para yatırımcılarının korktuğu başına geldi. Popüler bir borsa FTX olayından dolaylı yolla zarar gördüğünü açıkladı ve sermaye aradığını açıkladı.
17:44
15 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük 3 kripto para borsası arasında yer alan FTX artık karanlığa gömüldü. Günlerdir bunun dolaylı etkilerini göreceğimizden bahsediyorduk. Şimdilik bir borsada “bankrun” benzeri bir hareket var ve biri de para çekmeleri askıya aldı. Bugün yapılan duyuruya göre ikinci borsa ek sermaye bulmak zorunda kaldığını açıkladı. FTX de benzer bir süreç yaşamıştı. Yatırımcılar tedirgin.

Kripto Para Borsası İflas Etti

AAX borsası aniden para çekme işlemlerini durdurdu ve teknik bir yükseltmenin beklenenden uzun sürebileceğini söyledi. Bugün ise beklendiği üzere FTX olaylarının gerekçe göstererek sermaye bulmaya çalıştığını açıkladı.

Duyuru şöyle;

“Kullanıcılarımıza, ekibimize ve ortaklarımıza AAX’teki durumla ilgili bir güncelleme sunmak istiyoruz. Borsanın operasyonlarını istikrara kavuşturmak ve mümkün olan en kısa sürede para çekme işlemlerini başlatmak için çalışıyoruz. Kullanıcı hesaplarını ve varlıklarını korumak en önemli önceliğimizdir. Her şeyden önce, AAX’in tüm piyasa, kullanıcılarımız ve ekibimiz için inanılmaz derecede zor olan bu dönemi kullanıcı fonları ve işimiz bozulmadan atlatma potansiyeline inanıyoruz. Kullanıcılarımızın duyduğu endişenin farkındayız ve topluluğumuzu korumak ve bu çıkmazdan birlikte çıkabilmemizi sağlamak için her adımda mücadele ediyoruz. AAX’ın sermaye pozisyonu üzerinde ciddi bir baskıya yol açan ve aşağıda özetlenen benzeri görülmemiş bir dizi gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Tüm hizmetlerimizi devam ettirmek için gereken sermayeyi yerine koymak amacıyla AAX’ın yeni sermaye artırımına gitmesi gerekecektir. Her ne kadar yeni sermaye bulmak için çok zor bir ortam olsa da, bu miktar piyasa standartlarına göre büyük değildir.”

Güvenilir Kripto Para Borsaları

Şimdilik herhangi bir borsa için %100 güvenilirdir ifadesi kullanmak güç. Yatırımcılara tavsiye edilen soğuk cüzdan veya özel anahtarına sahip oldukları harici cüzdanlara yönelmeleridir. Bu cüzdanlarda hatalı işlemler geri döndürülemez bu sebepten kullanıcıların son derece dikkatli olması gerekiyor. FTX iflasının ardından AAX gibi daha fazla borsanın hizmetlerini durdurduğunu açıklamasından endişeleniyor.

Peki FTX sonrası kripto para borsalarının bir kısmı neden iflas sinyali gönderiyor? AAX aslında bunu şöyle açıklıyor;

AAX her zaman ihtiyatlı bir şekilde yönetilen bir borsa olmuştur. Ancak, para çekme işlemlerini askıya almamızın ardından ve FTX faciası bağlamında, bazı yatırımcılarımız sermayelerini AAX’tan çekme isteklerini belirttiler ve bu da bizi normal operasyonlara devam etmek, likidite ve sürekliliği sağlamak için yeterince sağlam bir konuma gelmeden önce telafi etmemiz gereken sermaye açığı riskiyle karşı karşıya bıraktı.”

Daha fazla borsasının benzer bir sorunla karşı karşıya kalma riski yatırımcıları endişelendiriyor. Nitekim CZ, FTX iflasından sonra kendi borsalarından da ciddi mevduat çıkışları olduğunu açıkladı. Yatırımcılar trade haricindeki bakiyelerini soğuk cüzdan ve mülkiyeti kendilerine ait olan merkezi olmayan cüzdanlara taşıyor.

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