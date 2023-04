Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance geçtiğimiz günlerde Open Campus’ü (EDU) Binance Launchpad’in 31. projesi olarak duyurmuştu. Şimdi ise borsa proje ile ilgili önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Open Campus AMA Etkinliği

Twitter aracılığı ile yapılan açıklamalara göre Binance, Open Campus “Bana İstediğini Sor” (AMA) etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikte 4.000 dolar değerinde EDU dağıtılacak olması ise dikkatleri çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre etkinlik 27 Nisan Perşembe günü saat 21:00’da gerçekleşecek. Katılımcılar sordukları sorular karşılığında EDU token kazanma şansı yakalayacak. Buna ek olarak katılımcıların akıllarına takılan her soruyu proje ekibine sorabilecek olması da önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre etkinlik Telegram’da “Binance Global Türkçe” kanalında gerçekleşecek.

Open Campus Nedir?

Open Campus Protocol, eğitimciler, içerik oluşturucular, ebeveynler, öğrenciler ve ortak yayıncılar için günümüzde eğitimde karşılaşılan başlıca zorlukları ele almak üzere tasarlanmış merkezi olmayan bir çözüm olarak tanımlanıyor.

Open Campus Protocol özünde, daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan topluluk odaklı bir girişim olarak sahneye çıkıyor. Open Campus Protocol, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtımını merkezsizleştirerek öğrencilerin daha çeşitli eğitim içeriğine erişmelerini sağlarken, eğitimcilere de gelir elde etmeleri ve katkılarından dolayı takdir görmeleri için yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Open Campus Protocol, projeye güç veren EDU token’ını da kullanıcılarına sunuyor. EDU token, yeni işbirliği biçimlerini kolaylaştırmayı, yüksek kaliteli içerik oluşturmayı teşvik etmeyi ve protokolün uzun vadeli büyümesini desteklemeyi hedefliyor. Eğitimciler ve öğrenciler ön planda tutularak tasarlandığı ifade edilen Open Campus Protocol, EDU token aracılığıyla gelişen, kapsayıcı bir ekosistemi teşvik etmeyi amaçlıyor.