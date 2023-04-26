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Solana Blockchain'inin yürütülmesinden sorumlu olan Solana Vakfı, teknoloji sektöründe yeri yerinden oynatan yapay zeka dalgasına katıldı.
10:38
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana Blockchain’inin yürütülmesinden sorumlu olan Solana Vakfı, teknoloji sektöründe yeri yerinden oynatan yapay zeka dalgasına katıldı. Vakıf, Solana Blockchain’i ile yapay zeka teknolojisinin kesiştiği bazı ilginç şeyler üzerinde çalışmaya ve bu yönde yapılan çalışmaları desteklemek için hibe desteği verme karar aldı.

Yapay Zeka Geliştirmeleri İçin Hibe Desteği Verilecek

Solana Vakfı, kısa süre önce yaptığı duyuruda Solana‘nın (SOL) yüksek verimliliğinin ve ölçeklenebilirliğinin yapay zeka ile yepyeni fikirler oluşturmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Vakıf, bu alanda çalışma yapan hem yeni hem de mevcut projelere hibe desteği verileceğini duyurarak “Hibe destekleri, Solana ekosistemini bu teknolojilerin yeni kullanım durumlarını keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.” notunu düştü.

Solana Blockchain’i üzerine inşa edilen ve hibe desteği almaya hak kazanmak isteyen projelerin merkeziyetsiz uygulamalarının (dApp) şu üç kriteri karşılaması gerekiyor:

  • Başkalarının kullanabilmesi için herkese açık olmalı.
  • Piyasaya sürüldüğünde açık kaynaklı olmalı.
  • Solana Vakfı’nın her zaman erişebileceği bir kaynak koduna sahip olmalı.

Solana Ağı İçin ChatGPt Eklentisi Kullanıma Sunuldu

Bilindiği gibi OpenAI’nin viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin ortaya çıkışı küresel teknoloji endüstrisinde büyük heyecana neden oldu. ChatGPT, yavaş yavaş herkesin yeni ve ilginç şeyler bulmak için başvurduğu bir platform haline gelirken Solana Labs da platformu ile Solana ağını buluşturan eklentisini kullanıma sundu.

Solana Labs, bu heyecan yaratan sürecin bir parçası olarak kullanıcıların Solana ağıyla doğrudan ChatGPT üzerinden etkileşime girmesine imkan tanıyan ChatGPT eklentisi için bir açık kaynak kodlu referans uygulaması oluşturdu. Kullanıcılar eklenti ile ChatGPT’yi kullanarak belirli bir cüzdan adresine SOL gönderebiliyor.  ChatGPT, onlara işlemi imzalamaları ve süreci tamamlamaları için gereken tüm adımları sağlıyor.

Kullanıcılar ayrıca ödemek istedikleri fiyatı belirterek ChatGPT’den Solana tabanlı NFT’ler satın almasını da talep edebiliyorlar. Öte yandan ChatGPT, belirli bir Solana cüzdan adresinin sahip olduğu tüm NFT’leri de listeleyerek gösteriyor.

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