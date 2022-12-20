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Binance Tarihinde Bir İlk Oldu! Yatırımcılar Artık Bunu Yapıyor!

Binance için tarihi bir şey oldu. Yatırımcılar artık işiniz sağlama alıyor fakat dikkatli olmalı.
18:25
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Korku ve panik kripto para piyasalarını olağanüstü şartlar altında anormal hareketler yapmaya itiyor. Ve kesinlikle zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılı için de benzer şeyler söylendiğini hatırlıyor olabilirsiniz. Elbette Çin yasağı ve Elon Musk’ın kriptoya açmaya yeltendiği savaş geçtiğimiz yıl da zor günlerin yaşanmasına neden olmuştu. Ancak 2022 çok daha büyük depremlere ev sahipliği yaptı. Binance için de bu yıl bir ilk oldu.

Binance Borsası

Glassnode tarafından paylaşılan son raporlar kral kripto para borsası Binance’ın tarihi zor günlerinden birini yaşadığını gösteriyor. Glassnode, Binance borsasının 30 günlük dönemde Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) ve Dai’nin (DAI) toplam çıkışlarında 3,2 milyar doları gördüğünü söylüyor. Glassnode’un grafiğine göre, Binance borsasındaki stablecoin çıkışları son 3 yılın en büyükleriydi. Trader ve yatırımcılar FTX’in çöküşünün ardından, alanda faaliyet gösteren merkezi kuruluşların ödeme gücü sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği korkusuyla borsalardan kaçıyor.

Glassnode grafiğine göre Binance tarihinde 13 Aralık’ta bir ilk oldu. Tarihi en büyük net Bitcoin çıkışını Binance 13 Aralık tarihinde gördü. Glassnode ayrıca önümüzdeki haftalarda hacim bakımından en büyük kripto para borsasının bakiyelerinde daha fazla dalgalanma görülebileceğini de söylüyor.

Kripto Yatırımcıları Ne Yapmalı?

Bununla birlikte, 13 Aralık’ta 456.700 ETH’lik çok büyük bir tek günlük çıkış görüyoruz. Yatırımcılar borsaların iflas etme ihtimaline karşın doğru kullanıldığında daha güvenli olan merkezi olmayan cüzdanlara yöneldiğini görüyoruz. Örneğin Binance borsasında Avalanche (AVAX) tutuyorsunuz. Bunu direkt olarak MetaMask cüzdanınıza Avalanche ağını tanımlayıp gönderebilirsiniz. 12 kelimelik güvenlik anahtarınızın başkalarına vermediğiniz ve Metamask uygulaması üzerinden dolandırıcılara ait platformlarda bilmediğiniz işlemleri imzalamadığınız sürece varlıklarınız güvende kalır.

Binance veya herhangi bir borsa iflas bile etse kripto paralarınıza erişiminiz devam eder. Ancak MetaMask gibi mülkiyeti sahibine ait cüzdanların da bazı riskleri vardır. Sosyal medyada, Google arama sonuçlarında cüzdanınızı ele geçirmeyi hedefleyen sayısız saldırıyla karşı karşıya kalacaksınız. Peki ne yapabilirsiniz?

  • Eğer ciddi miktarda bakiye saklayacaksanız Ledger gibi donanım cüzdanlardan birini edinebilirsiniz.
  • Sadece donanım cüzdanınız, sms doğrulamaları, mail doğrulamaları için bir akıllı cihaz edinerek ihtiyacınız olmadığı sürelerde bu cihazı kapalı tutabilirsiniz.
  • Bilgisayarınıza kurduğunuz donanım cüzdan eğer risklerden çok iyi haberdar değilseniz sizin kayıp yaşamanıza neden olabilir. En azından günlük kullandığınız akıllı cihazınıza cüzdanı kurarak olası virüs bulaşması gibi riskleri minimize edebilirsiniz. Android cihazlarda market dışından APK indirmemelisiniz.
  • Borsadan MetaMask veya diğer cüzdanlara kripto para gönderirken, cüzdan adresinizi ve gönderim yaptığınız ağı birkaç kez her seferinde kontrol etmelisiniz. Mümkünse ufak bir bakiye gönderip kripto, cüzdanınıza geldiğinde asıl transferi yapmalısınız.

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