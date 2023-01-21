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Geçtiğimiz aylarda bir daha XRP hakkında yorum yapmayacağını söyleyen Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson yine rahat duramadı. Hoskinson sözünü tutamadı ve yine bir konuşmanın içerisinde kendisini buldu.

Ripple’ın yerel kriptosu XRP topluluğu ve Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ABD SEC Vs Ripple dava tahminleri üzerine bir Twitter şakalaşmasına dahil oldu. Ancak, şimdi her iki kripto para (XRP ve ADA) en büyük BSC balinaları arasında liderlik yarışına girdi. Durum fiyatlara da yansıyacakmış gibi görünüyor.

ADA, BSC Balinaları Arasında Daha Mı Güçlü?

Kripto para işlem takip sitesi WhaleAlert’e göre, XRP son 24 saat içinde ilk 100 BSC balinası arasında en çok işlem gören token olmak konusunda ADA’yı geride bıraktı. Ancak ilerleyen sürede balinalar daha fazla ADA işlemi yapmaya devam etti ve ünlü kripto para arkadan gelerek en çok işlem gören token olma yarışında XRP’yi yeniden geride bıraktı.

Derinlemesine incelediğimizde, ADA’nın BSC balinaları arasında işlem hacmi bakımından hâlâ XRP’nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Veriler, hem XRP hem de ADA’nın son 24 saat içinde BSC balinaları tarafından satın alınan ilk 10 token arasına girdiğini gösteriyor. Ancak burada da ADA, XRP’nin üzerinde yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Son Fiyat Hareketleri

Piyasa tarafında, ADA fiyatı son 24 saatte %11 oranında artış gösterdi. Cardano, yazım saatine göre ortalama 0,369 dolar fiyat bölgesinde işlem görüyor. ADA’nın 24 saatlik işlem hacmi %180’in üzerinde artış göstererek 588 milyon dolara ulaştı. Piyasa değeri ise 12,7 milyar dolar seviyesinde.

XRP fiyatı ise geçtiğimiz gün neredeyse %5 artış gösterdi. 24 saatlik işlem hacmi incelendiğinde %40 artarak 1,27 milyar dolara ulaştı. Ripple’ın yerel token’ı olan XRP, yazım zamanında ortalama 0,408 dolar fiyat bölgesinde işlem görüyor. Bununla birlikte, piyasa değeri 21 milyar dolar fiyat bölgesini yeniden kazanmak için yukarı doğru hareket edecekmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.