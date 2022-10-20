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Binance Eski FBI Ajanıyla Çalışacak! Peki Ama Neden?

Binance artık geçmişte yaşadı problemlerle yeniden boğuşmak istemiyor. Her alanda uzman isimler şirkette istihdam ediliyor.
20:01
20 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance yeni bir işe alım gerçekleştirdi. 2021 yılında kripto para borsalarının rahatsız eden konuların başında yerel düzenleyicilerle yaşanan sorunlar geliyordu. Binance ise bu problemi en yoğun yaşayan kripto para borsasıydı. Ancak artık bunu aşıyor.

Binance FBI Ajanıyla Çalışacak

Binance ABD, eski FBI ajanı BJ Kang’ı ilk soruşturma müdürü olarak işe aldı. BJ Kang, Wall Street’in en korkulan ismi olarak tanınıyor. Bu gelişme Binance ABD’nin düzenleyici personelini oluşturmada yoğun geçen bir yılın son adımı oldu. Düzenleyici alanda Binance borsası personel istihdamını %145 artırdı. Binance bünyesindeki personellerin %20’si şu anda hukuk, uyum ve risk operasyonlarında çalışıyor. Bu alanda uzman isimleri istihdam eden Binance, yaşayabileceği problemleri sıfıra indirmek istiyor.

Kang daha önce Steve Cohen ve Raj Rajaratnam ile ilgili insider trading soruşturmalarını yönetmiş ve kısa süre önce FBI’dan emekli olmuştu. Binance bu alanda tecrübeli ve tanınmış isimleri bünyesine katarken geçmişte çalıştığı kurumları da dikkate alıyor. CFTC, SEC ve FBI gibi kurumlardan ayrılan personellerin istihdamı, Binance’ın yaşayabileceği potansiyel riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kripto Para Soruşturmaları

ABD henüz kripto paralar için net bir yasal çerçeve oluşturmuş değil. Ancak ABD’li kurumlar kripto paraları içeren tanımlanmış suçlara karşı tepkisiz kalmıyor. Örneğin insider trading suçları yıllardır var ve bu suçun kripto paralarla işlenmiş olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu yıl OpenSea ve Coinbase yöneticileri (eski yöneticiler) SEC tarafından insider trading nedeniyle suçlandı ve soruşturmalar başlatıldı. Suçluların çalıştığı şirketler de bu soruşturmalara destek oldu.

Bunun dışında dün ABD Adalet Bakanlığının yaptığı duyuruyla 8 suçlunun kripto paraları (Tether) kullanarak ambargoları deldiğini öğrendik. 2 kişi tutuklandı ve 6 kişi halen aranıyor. SEC ise birçok kripto paraya menkul kıymet davası açtı ve FTX, Binance gibi borsaların yerel tokenlerini “kayıtsız menkul kıymet” potansiyeline karşın soruşturuyor.

Hava puslu, net regülasyonlar yok ancak ABD’li kurumlar işini yapmaya devam ediyor. Bu durumda Binance gibi borsaların yapabileceği en akıllıca şey karşılarındaki devlet kurumlarının tecrübeli personellerini işe almaktır.

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