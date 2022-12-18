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Popüler kripto para analisti Jason Pizzino, dünyanın hacim olarak en büyük kripto borsasının yerel token’ı olan Binance Coin (BNB) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BNB Paritesinde Geri Dönüş!”

Uzman analist Jason Pizzino Youtube üzerinden 279.000 abonesine Binance Coin’in, Bitcoin’e (BNB/BTC) karşı olan mücadelesinin yaklaşık iki yıllık yükselişinin ardından zirve seviyeye ulaştığını öne sürdü. Jason Pizzino’ya göre olası tersine dönüş, BNB/BTC paritesi için çok yıllı bir düşüş trendini tetikleyebilir. Uzman isim konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut konumda BNB/BTC paritesinde bir zirve yapmak için ilk büyük ayımıza düşüşle başladık. Ve bu durum, o noktadan itibaren iki yıl sürebilir.

BNB/BTC paritesi yazı kaleme alındığında 0,013784 BTC’den yaklaşık olarak 230 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Popüler kripto para analisti ayrıca, BNB’nin 2017’de piyasaya sürülmesinden bu yana piyasaların amiral gemisi Bitcoin’e karşı net bir boğa ve ayı eğilimleri sergilediğini belirtti. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin’in 2019 Haziran civarında bir zirve bulduğunu biliyoruz. Bitcoin de yaşanan makro düşüşten sonra yükselirken, parite toparlanıyordu. BNB daha sonra 21 ay boyunca BTC değerine karşı düştü. Ocak 2021 tarihine kadar gerileme devam etti ve o zamandan beri Kasım 2022’deki en yüksek seviyesine yükseldi. Dolayısıyla kimse bunun 21 ila 22 aylık net bir boğa ve ayı trendi olmadığını iddia edemez.

“2024 Yılı Kritik”

Jason Pizzino’ya göre parite döngüsünü tekrarlamaya devam ederse, BNB/BTC muhtemelen düşüş trendini 2024 yılının 3. çeyreğine kadar sonlandıracak. Jason Pizzino ek olarak şunları vurguladı: