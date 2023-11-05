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Binance Borsasındaki DeFi Altcoin ve Güvenlik Açığı! Güncel Grafik Yorumu

Özet

  • AAVE protokolünde sebebi bilinmeyen bir sorundan dolayı bazı hizmetler duraklatıldı.
  • V2 protokolündeki duraklama fon kaybına neden olmasa da yatırımcılar için güvenlik endişeleri doğurabilir.
  • AAVE Coin fiyatı mevcut fiyat bölgesinde üç haneli zirveleri hedefliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında en sık rastlanan şey sistem açıklarından doğan kayıplardır ve bu milyarlarca dolara mal oldu. Sadece Ronin köprüsünün hacklenmesi olayında 2022 başında 600 milyon doların üzerinde kayıp yaşandı. Bunun gibi birçok zafiyet yatırımcılar için maddi kayba neden olan sonuçlar doğurdu.

AAVE Coin Güvenlik Açığı

Son birkaç gündür AAVE Coin ekibi tarafından yapılan duyuru kafaları meşgul ediyor. Ekip 4 Kasım tarihinde henüz tanımlanmamış bir sorundan dolayı bazı piyasaları durdurmak zorunda kaldı. PeckShield, Aave’nin AaveV2’yi korumak için belirli adımlar attığını ve şimdilik kullanıcı fonlarının risk altında olmadığını yazdı.

PeckShield sabit oranlı borçlanmanın sorunun kesin biçimde tespiti ve çözümüne kadar duraklatılmasını tavsiye etti. Yatırımcılar geçmişte birçok olumsuzlukla karşılaştığı için son gelişme DeFi protokolü için birkaç sonuç doğurabilir. İlk olarak, kullanıcılar ve yatırımcılar arasında güven kaybına yol açabilir. Bir DeFi protokolü güvenlik sorunları yaşadığında, insanlar onu kullanmaktan çekinir ve bu da protokolün itibarını ve benimsenmesini etkileyebilir. Doğal olarak protokol geliri düşer ve token fiyatının zayıfladığına şahit oluruz.

Aave’nin piyasalarındaki geçici duraklama, alım satım faaliyetlerini sekteye uğratabilir ve protokolün performansını etkileyebilir. Daha güvenli olarak algılanan alternatifleri tercih edebilecekleri için büyümesini ve kullanıcı sayısını olumsuz etkileyebilir.

Ancak Aave‘nin hızlı müdahalesi ve hiçbir fonun risk altında olmadığına dair güvence vermesi bu olumsuz etkilerin azalmasına şimdilik yardımcı olacak gibi görünüyor. Yatırımcıların bu süreçte PeckShield ve ZachXBT gibi güvenlik uzmanlarından gelecek haberlere kulağını dört açması yararlı olabilir.

AAVE Coin Yorum

Haftalık grafikte AAVE Coin fiyatı toparlanıyor. 92 dolar üstü kapanışlar orta vadede üç haneli fiyat bölgesinin destek olarak geri kazanılabileceğini gösteriyor. 98,45 doların desteğe dönüşmesi 115 ve 125 dolar seviyelerinin test edilmesini sağlayabilir. Bunun üzerinde 178 ve 243 dolarlık hedef fiyat bölgeleri bulunuyor.

Ancak 84 ve altına düşen fiyat 76 dolara gevşeyebilir. Bunun altındaki kapanışlar da yükseliş trendinin hızla tersine döndüğü ve fiyatın tekrar 62, 49 dolar arasında yeni bir dip yapabileceği anlamına gelecek.

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