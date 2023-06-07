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  •   Binance, Borsadaki Kullanıcı Fonlarının Mahkeme Kararıyla Dondurulması İddiasına Yanıt Verdi!

Binance, Borsadaki Kullanıcı Fonlarının Mahkeme Kararıyla Dondurulması İddiasına Yanıt Verdi!

Özet

  • SEC, Binance'i dava etti.
  • Bu kapsamda SEC'nin aynı zamanda Binance US içerisindeki fonların dondurulmasını da mahkemeden talep ettiği açıklandı.
  • CZ ise bunun sadece Binance US için geçerli olduğunu aktardı.
12:46
7 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance kripto para borsası, 6 Haziran 2023 tarihinde bir dava haberi ile sarsıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e ve yöneticilerine karşı açtığı davada menkul kıymet yasalarının ihlal edildiğini ve yatırımcıların kandırıldığını ortaya koydu. Bu kapsamda SEC’nin aynı zamanda Binance US içerisindeki fonların dondurulmasını da mahkemeden talep ettiği ortaya çıktı. Binance ekibi ise buna yanıt verdi.

Binance Davasında Kritik Detay

Binance‘e açılan davadaki yüzlerce sayfalık iddianamenin en çarpıcı noktalarından birisi, fonların dondurulması talebi oldu. SEC’nin bu talebi, sadece Binance US’i kapsıyor ve Binance Global ile ilgili herhangi bir talep yok. ABD merkezli bir kripto para borsası olmayan Binance Global’in, böyle bir mahkeme emri olsa bile buna nasıl yanıt vereceği soru işareti. Ancak Binance US odaklı bir mahkeme kararı, kullanıcı fonlarının dondurulması ile sonuçlanabilir.

Ünlü kripto para araştırmacısı ve analisti Molly White, konu hakkında kendi görüşünü paylaştı. White, genel kripto para borsası iflas olaylarındaki gibi “bütün” fonların tamamen dondurulmasının talep edilmediğini aktardı. White’ın ifadelerine göre Binance’in para çekme işlemlerine devam edebilmesi hedefleniyor. Buradaki hedef ise Binance veya CEO CZ’nin, SEC’nin yetki bölgesi altında olmayan bölgelere para transferi yapmasının önlenmesi olarak görülüyor. Binance’in hem fon transferi yapabileceği hem de kayıtları yok edebileceği endişesi vurgulanıyor.

CZ, SEC Açıklamasında Bulundu

Binance CEO’su Changpeng Zhao da konu hakkında yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararı vermesi durumunda emrin sadece Binance US’i etkileyeceğini teyit etti.

On-chain verilere bakıldığında ise Binance US odaklı USD sermaye girişinin azaldığı ve eksiye dönmeye başladığı görülüyor. Özellikle Binance US rezervleri bu kapsamda kritik önem taşıyor ve kullanıcıların bunu günaşırı takip edeceği tahmin ediliyor. Binance US şu an korkutucu bir para çekim durumu yaşamıyor ve kripto para borsası da bu konuda kullanıcıları rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

Binance Global’in rezervlerine bakıldığında da burada herhangi bir olağanüstü durum gözükmediği ifade edilebilir. Yine de Binance’in bu davayı nasıl sonuçlandıracağı kullanıcılar için kritik öneme sahip.

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