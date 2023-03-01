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Emlak sektöründe çalışanların önümüzdeki yıllarda blockchain teknolojisi, web 3.0 uygulamaları ve akıllı sözleşmeleri çok duyacağı düşünülüyor. Ekibin açıklamalarına göre, Bitcoin (BTC), Big Eyes Coin (BIG), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi kripto para birimlerinin yükselişi, küresel işletmelerin demografisini sonsuza dek değiştirme potansiyeline sahip olabilir. Bu durumda da emlak piyasasının bu yükselen trendden uzak kalamayacağı düşünülüyor.

Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto para birimlerinin bu küresel sektörü etkileme potansiyelinin çok büyük olduğuna şüphe olmadığı iddia ediliyor. Bahsedilen şeyin ise, konut ve ev sahipliği stratejilerini değiştirmenin yanı sıra konut sözleşmelerinin blok zinciri üzerinde kaydedilmesini mümkün kılacak bir devrim olduğu ifade ediliyor.

Gayrimenkulün Geçmişteki Yenilik Başarısızlığı

Gayrimenkul, dünya çapında milyonlarca ve milyarlarca doları içeren işlemlerle yüksek değerli ve hızlı gelişen bir sektör. Geçtiğimiz yıllarda salyangoz hızında yenilik yapan bir sektördü, ancak kripto para birimlerinin ortaya çıkışı son zamanlarda görünümü değiştirdi.

Bu yazıda bahsi geçen kripto para birimlerinin dünya çapında bir sonraki emlak patlamasını nasıl başlatabileceği ve çehresini nasıl değiştirebileceği konuları ele alınıyor.

Dogecoin – Meme Coin Piyasasının Başlangıcı

Köpek merkezli bir meme coin olan Dogecoin, kısmen Elon Musk gibi yüksek profilli isimlerin destekleri sayesinde son zamanlarda inanılmaz derecede popüler hale geldi. Dogecoin bir şaka olarak başlamış olsa da, piyasa değerinin 10 milyar doların üzerine çıkmasıyla yıllar içinde büyük bir potansiyele sahip olduğu iddia ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerde, emlak devleri ödemeleri kripto para birimleri şeklinde kabul etmeye başladı; bu da dünya çapında kripto endüstrisi için iyi bir gösterge olarak kabul ediliyor. Big Eyes Coin ekibinin iddialarına göre Dogecoin’in emlak piyasasını etkilemesinin bir yolu da düşük işlem ücretleri. Gayrimenkul işlemleri genellikle büyük miktarlarda para içerir ve geleneksel ödeme yöntemleri maliyetli olabilir. Dogecoin’in düşük işlem ücretleri burada büyük bir fark yaratabilir ve özellikle uluslararası alıcılar için gayrimenkul işlemlerinde daha cazip bir seçenek haline getirebilir.

Big Eyes Coin ekibinin açıklamalarına göre Dogecoin genç nesiller arasında oldukça popüler. Y kuşağı ve Z kuşağı mali açıdan daha istikrarlı hale geldikçe ve emlak piyasasına girdikçe, emlak yatırımları için Dogecoin gibi kripto para birimlerini kullanma olasılıkları artabilir. Kripto para birimlerini bir ödeme şekli olarak kullanma fikrine açık olan gayrimenkul geliştiricilerinin daha genç alıcıları çekme olasılığı daha yüksek ve bu da kar hanelerini daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirebilir.

Shiba Inu – Dogecoin Katili

Shiba Inu, kripto dünyasında bir gerçeklik haline gelmek için Dogecoin’in izinden gitti. Ayrıca, 6 milyar doların üzerinde olan mevcut piyasa değerinden de anlaşılacağı üzere büyük ilgi gördü.

Big Eyes Coin ekibinin açıklamalarına göre bir finansman aracı olarak Shiba Inu, emlak piyasası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olabilir. Dahası, emlak kralları Shiba Inu’yu yaklaşan yeni gelişmeleri veya projeleri için fon toplamak için kullanabilir. Hatta bu kripto para birimini mevcut projelerini finanse etmek için kullanabilirler. Benzer şekilde, yatırımcılar da gayrimenkule yatırım yapmak için Shiba Inu’yu kullanarak geleneksel finansman yöntemlerini ve büyük evrak işlerini geride bırakabilir.

Dogecoin gibi, Shiba Inu da genç nesiller arasında popüler ve bu da gayrimenkul geliştiricilerine, gayrimenkul yatırımları ve işlemleri için bu meme coin’i kullanarak erişimlerini ve kar hanelerini genişletmek için büyük bir fırsat verebilir.

Big Eyes Coin – Bir Sonraki Seviye Olmayı Hedefliyor

Yenilikçi fikirlerden bahseden Big Eyes Coin, son yıllarda herhangi bir kripto para biriminin en iyi ön satış rakamlarından biri olduğu iddia edilen 31 milyon doları aşan ön satış rakamlarıyla şimdiden bir açıklama yaptı. Big Eyes Coin henüz resmi çıkışını yapmamış olsa da iddialara göre, Bitcoin, Ripple, Cardano, Solana ve Ethereum gibi kripto ağır toplarının yanında hayatını kolaylaştıracak büyük bir ilgi yarattı bile.

Bu kedi temalı kripto para biriminin en önemli özelliklerinden biri, gayrimenkul söz konusu olduğunda önemli bir faktör olan topluluk ve hayırseverliğe odaklanması olarak lanse ediliyor. Gayrimenkul insan odaklı bir sektör ve topluluklar mülk değerlerinin belirlenmesinde ve talep yaratılmasında kilit rol oynar.

Toplum odaklı yaklaşımı iddialara göre, Big Eyes Coin’i gayrimenkul paydaşları tarafından kullanılacak bir araç haline getirebilir. Geliştiriciler ve inşaatçılar, yerel toplulukla iletişim kurmanın ve etkileşimde bulunmanın bir yolu olarak kullanarak, hayırsever amaçlar için fon sağlayarak ve yaklaşan gelişmeleri ve projeleri için destek toplayarak ilerleyebilir.

Topluluktan bahsetmişken iddialara göre, Big Eyes Coin kullanıcıları, ganimet kutusu eğlencesine katılmanın yeni ve ucuz bir yolu ile iyi kazançlar elde etmeyi bekleyebilirler. Yapılan açıklamalara göre yatırımcılar bu kutuları 9,99 dolar karşılığında sıfır riskle bir ödül kazanma şansı elde edebilir.

Kriptoların Gayrimenkulü Etkilemesi İçin Potansiyel

Ekibin iddialarına göre küresel emlak sektörü değişime hazır ve Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto paralar bir sonraki emlak patlamasını potansiyel olarak başlatmak için mükemmel bir konumda olabilir.

Bu meme coinler yalnızca topluluk odaklı girişimler de dahil olmak üzere avantajlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük işlem ücretleri ve alternatif finansman seçenekleri de sunuyor. Kripto paralar yukarı doğru hareket etmeye devam ettikçe, daha fazla insanın önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımları yapmak için daha yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri kullanması muhtemel olabilir.

Gayrimenkul sektörü yeniliğe yavaş tepki vermeye eğilimli olduğundan, kripto para birimlerinin bu sektörü değiştirmesi biraz zaman alabilir.

Ekibin açıklamalarına göre kripto para birimlerinin emlak piyasasına dahil edilmesinin önünde, düzenleyici engeller ve teknik sınırlamalar gibi aşılması gereken birçok zorluk bulunmakta. Bu zorluklardan bağımsız olarak, kripto para birimleri emlak piyasasını etkilemek için hala potansiyele sahip ve hem kripto hem de emlak sektörleri için heyecan verici zamanlar görülebilir.

Önemli Çıkarımlar

Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto para birimlerinin dünyadaki bir sonraki emlak patlamasını potansiyel olarak başlatma potansiyeli hakkında hiçbir soru yok. Üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk var ancak bu kripto para birimlerinin faydaları göz ardı edilemeyecek kadar büyük olabilir.

Big Eyes Coin ekibine göre bu yeni teknolojileri benimsemeye açık olan gayrimenkul geliştiricileri, aracıları ve yatırımcıları, önlerindeki fırsatlardan yararlanmak için muhtemelen daha iyi bir konumda olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.