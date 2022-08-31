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BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?

09:00
31 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT topluluğunda düşen NFT fiyatları hakkında yoğun spekülasyonlar dolaşıyor. Düşünceler, sosyal medyada “ilk NFT ayı piyasası” ile ilgili birçok blockchain uzmanı tarafından konuşuluyor olması yönünde. Yani ayı piyasasındayız. 

Ancak son zamanlarda, mavi çipli NFT koleksiyonları piyasada bir geri dönüş sahneliyor. Bored Ape Yat Kulübü, NFT pazarında güçlü canlanma işaretleri gösteriyor.

Şu anda BAYC koleksiyonu, CryptoSlam‘e göre 30 günlük satış hacmi çizelgelerinde lider durumda. Bu dönemde satışlarda %5,8’lik mütevazı bir artışla 54,9 milyon doların üzerinde satış elde etti.

Aşağıdaki çizelgelerden, Ağustos ayında BAYC satışlarında makul bir artış görebiliriz. En yüksek hacim, satışların 3,8 milyon dolar ile zirve yaptığı 25 Ağustos’ta ayın sonuna doğru görülüyor.

Koleksiyonun alıcı sayısı %4,95 artışla 297’ye yükseldi. Bu arada, satıcı sayısı da %6.41’lik bir artışın ardından 299’a yükselerek grafiklerde yükseldi.

Satışlardaki artış, son dönemde BAYC’nin sosyal katılımına da yansıdı.

LunarCrush‘a göre , BAYC sosyal etkileşimleri saatte 77.9 milyonluk bir isabet ölçtü. İlginç bir şekilde, bu koleksiyon için son üç ayın en yüksek noktası. Bu arada, koleksiyon fiyatlarının %16,37 oranında arttığını gördü.

Bununla birlikte, analitik firma Santiment, yükselen NFT pazarı, özellikle Mutant Ape Yat Kulübü (MAYC) hakkında rapor verdi.

Güncellemeye göre MAYC, sosyal hacim tablosundaki tartışmalarda büyük bir artış kaydetti. Bu, önde gelen bir NFT tüccarının @machibigbrother bu ay 29.000 USDC’nin biraz üzerinde “birkaç parça” satmasının ardından geldi.

NFT servetlerindeki artış , Blue Chip NFT’lerin performansının geçen hafta %2’nin üzerinde arttığını gören Blue Chip Endeksinde de görüldü.

Buda aslında uzun süredir ayı sezonunu yaşadığımız zamanın yavaş yavaş geride kalması anlamına mı geliyor sorusunu ortaya çıkıyor. Çünkü mavi çip diye isimlendirdiğimiz projelerdeki bu tarz olumlu hareketlenmeler bunu doğrular nitelikte.

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