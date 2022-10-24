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  •   Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!

Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!

Kripto ve NFT sektöründe ayı piyasası yaşadığımız şu dönemlerde Azuki NFT projesinden gelen bu hamle ve Azuki balinalarının projeyi yalnız bırakmaması iki tarafı da sevindirdi.
10:15
24 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT sektörünü takip ediyorsanız, bir çok şeyin farkındasınızdır. Eski NFT projesi Azuki, sessiz bir dönem geçirdi. Ancak geçtiğimiz hafta en sadık takipçilerinden bazılarına hitap eden yeni bir hamle gerçekleştirdi. Azuki balinaları, projenin son açık artırması olan Proof of Skate ile öne çıktı. Fiziksel bir eşleştirme ile Azuki NFT olarak satılan sekiz altın kaykay NFT’nin her biri 200 ETH‘nin üzerinde satıldı.

Hafta sonu boyunca satılan tarihin en pahalı sekiz kaykayıyla ilgili ayrıntılara göz atalım.

Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri

Gold Stakeboard NFT’lerini kazananlar için fiyat etiketleri 200 ETH ile 309 ETH arasında değişirken, teklifler hafta sonu boyunca 24 saatlik bir açık artırma ile tamamlandı. Azukiler kazananların bir özetini yayınladı ve kaykayların önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini paylaştı:

Kartlar, fiziksel bir izleme çipinin uygulanmasına yardımcı olan Chiru Labs‘daki Azukis liderlik ekibi aracılığıyla üretildi. Her bir pano, 40 kilodan fazla güverte, kamyonlar ve tamamen 24K altınla kaplanmış tekerlekler içinde benzersiz bir oyulmuş amblem taşıyordu.

Bu kaykayların tarihteki en pahalı sekiz kaykay ve ilk altı rakamlı kaykay olduğu düşünülüyor ve mevcut ETH değerlemeleri her birini çeyrek milyon ila yarım milyon dolar arasında fiyatlandırıyor. En yüksek teklifi veren dingalingts büyük bir Azuki sahibi ve NFT koleksiyoncuları için tanınmış bir isim. Adından da anlaşılacağı üzere Top Shot’ta daha önce oldukça büyük bir varlığı var.

Azuki NFT’leri Fırsat Mı Sunuyor?

Azukilerin satışı NFT’ler için ilginç bir zamanda gerçekleşti; bu takvim yılının büyük bir bölümünde kripto paranın büyük bir kısmında devam eden ve görünürde bir sonu olmayan ayı piyasası esasen tüm hızıyla devam ediyor. Yine de, büyük isimli mavi çipli NFT projeleri sürekli olarak gücünü korudu ve Azukiler’de görünüşe göre bir istisna değil. Ayrıca, mavi çipli olmayan NFT’lerin Solana, Avalanche, Cardano, Hedera ve daha fazlası dahil olmak üzere Ethereum dışı blok zincirlerinde ilgi gördüğü bir zamanda geliyor.

Bu, böylesine özel bir kitle oluşturmanın ne kadar değerli olabileceğinin bir başka zamanlı örneğidir. NFT koleksiyonları, bir kapasitede toplulukların geleceği olma gücünü göstermeye devam ediyor ve Azukilerin büyük resimde böylesine niş bir kitleden bu kadar önemli yatırımları çekme yeteneği saygıyı hak ediyor.

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