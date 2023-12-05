Axie Infinity’nin Geliştiricisi Sky Mavis’ten Ortaklık Duyurusu: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Bir dönemin en popüler blockchain video oyunlarından biri olan Axie Infinity’nin arkasında yer alması ile tanınan Sky Mavis, uzun bir süredir Ronin blockchain ağının kullanımını teşvik etmek üzerine çalışıyor. Apeiron adlı yeni bir video oyununun tanıtımı ile şirket, ekosistemi inşa etme yolunda büyük bir adım atmak istediğini açıkladı.

Sky Mavis’ten Dikkat Çeken Adımlar

Sky Mavis, 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Ronin blockchain ağında Apeiron adlı yeni bir video oyunu getirmek için Singapur merkezli oyun geliştiricisi Foonie Magus ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Sky Mavis CEO’su ve kurucu ortağı Trung Nguyen yaptığı açıklamada konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Sky Mavis, Web3 oyunlarını inşa etmek ve büyütmek için en iyi yer olma misyonunda. Foonie Magus’un liderlik ekibi 140’ın üzerinde oyun geliştirdi ve hem Web2 hem de Web3 oyunlarında onlarca yıllık derin bir deneyime sahip. Güçlü IP’si ve Axie Infinity ile benzer oyun tarzıyla Apeiron’un mevcut Ronin topluluğu için doğal bir gelişim olduğuna inanıyorum.”

Ronin blockchain ekosistemi üzerine yapılan çalışmalar, Kuzey Koreli hack grubu Lazarus’un oyunun Ethereum ekosistemi üzerinden beğeniye sunulmasının ardından Axie Infinity’e yönelik gerçekleştirdiği yarım milyar dolardan fazla kayıpla sonuçlanan hack saldırısının ardından geçen yıldan bu yana Sky Mavis’in bir misyonu olarak biliniyor.

Ekibin İlgi Odağı Ronin Ekosistemi

Ekip tarafından geliştirilen son oyun Apeiron’un Ronin blockchain ekosisteminde beğeniye sunulması Sky Mavis’in blockchain ekosistemini genişletmeye yönelik ilk çabası değil. Buna göre ekip Mart ayında Ronin ağında dört oyunun daha lansmanının yapıldığını açıklamıştı. Sky Mavis, Ronin ekosisteminde Kasım ayında aktif olan günlük aktif adres sayısının %300 oranında arttığını açıkladı ve Foonie Magus CEO’su Frank Cheng yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Oyun oynamaya öncelik veren ve belirli projelere özel destek sağlayan bir blockchain arayışımızda Ronin zirveye yükseldi. Sky Mavis, zincir üzerindeki oyun geliştiricilerinin gereksinimlerini derinlemesine anladığını gösterdi.”

Ekip tarafından kamuoyuna sunulan bir duyuruya göre Apeiron bir kart savaşı üzerine kurulan video oyunu. Şu sıralar oyunun bir demosu Epic Game Store üzerinde indirilebilirken, mobil versiyonun küresel lansmanının 2024’ün ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.