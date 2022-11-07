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  •   Axie Infinity (AXS) ve Orbeon Protocol (ORBN) Yardımcı NFT’leri Yeni Zirveleri Görecek Mi? 

Axie Infinity (AXS) ve Orbeon Protocol (ORBN) Yardımcı NFT’leri Yeni Zirveleri Görecek Mi? 

11:00
7 Kasım 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Boğa piyasası ile ayı piyasası arasındaki fark nedir? Bu karşıt piyasa koşullarındaki en önemli fark, yatırımcıların ve hissedarların çoğunluğunun sahip olduğu duyarlılık olarak nitelendiriliyor. Kripto pazarındaki sayısız token ve projenin performansı, bundan güçlü bir şekilde etkilenir, boğa piyasaları iyimser bir görünüm ve toplu alım hacmi ile karakterize edilir. Ayı piyasaları, yatırımcıların tokenlerin geleceği ve satışı konusunda daha şüpheci olmasıyla tam tersi bir etki gösteriyor. 

Hem boğaların hem de ayıların, kendi duyguları aracılığıyla piyasayı etkiledikleri ifade ediliyor. Projenin ekibine göre şu anda boğalar Orbeon Protocol’ü ve Axie Infinity’i (AXS) destekliyor ve bu sebeple ORBN fiyatında %6000 artış yaşanabileceği iddia ediliyor.  

Axie Infinity Yükselecek Mi? 

Axie Infinity (AXS), kripto para birimi sektöründeki diğer birçok girişim gibi, tokenların belirli aralıklarla açıldığı bir hak kazanma planına sahip olarak tanımlanıyor. Bu, piyasada bulunan token miktarını sınırlayarak dijital varlığın değerini korumaya yardımcı olur. 

Sadece geçen hafta, Axie Infinity için en son kilit açma etkinliğinin bir parçası olarak 21.5 milyondan fazla token dolaşıma girdi. Dolaşımda 103 milyondan fazla Axie Infinity Shards (AXS) vardı ve token kilidi açma, tüm Axie Infinity (AXS) arzının yaklaşık %8’ini temsil ediyor. Mevcut fiyatlandırma göz önüne alındığında, kilidi açılan 21.5 milyon token toplam 185.3 milyon dolar değerinde. 

Her kilidi açılmış token önceden belirlenmiş dağıtıma tabidir. Toplam 21.5 milyonun %26,6’sı (veya 5,7 milyonu) takıma verilecek ve 57 milyon dolar gibi bir rakamı temsil edecek. Özel satış turunun danışmanlarına ve yatırımcılarına toplam 45 milyon dolar dağıtılacak. Bir platform olarak Axie Infinity, oyuncuların Axies adlı sanal yaratıkları toplamasına, eğitmesine, üretmesine ve savaşmasına olanak tanır. Axie Infinity, oyuncuların ödüller için rekabet etmesine olanak tanır ve bu potansiyel, Axie Infinity’nin web3 meraklıları için eğlenceli ve ödüllendirici bir oyun olarak gelişmesini sağlamıştır. 

Orbeon Protocol ve ORBN Token 

Ekibin iddilarına göre Orbeon Protocol’ün yeni, yenilikçi iş durumu, risk sermayesi endüstrisini alt üst ediyor. Ekip konuyla ilgili olarak, “Bu sadece başka bir kripto para değildir ve fayda için oyun dünyasına veya değer için bir memecoin popülaritesine dayanmaz.” ifadelerini kullanıyor.  

Orbeon Protocol, yatırım sermayesi arayan şirketlerin, sezgisel ve iyi tasarlanmış bir süreç aracılığıyla bu fonları doğrudan kripto yatırımcılarından toplamasına olanak tanır. Yapılan açıklamalara göre Orbeon Protocol, daha sonra açık pazarda satılan ve yatırımcılar tarafından satın alınabilen şirket için fraksiyonel NFT’ler basar. Bu sistemle, sıradan yatırımcılar bile yeni nesil girişimleri destekleyebilir. Orbeon Protocol ekibin açıklamalarına göre aslında yatırım ve kaynak yaratma işinde tamamen yeni ve potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren bir sektörün kapılarını açıyor. 

Bunun da yükselen yatırımcıların aradığı türden bir şey olduğu iddia ediliyor ve değerli bir hizmet sağlayan gerçek dünya kullanım durumu olduğu ifade ediliyor. Orbeon yerel tokeni ORBN, şu anda 0,004$’lık bir fiyatla ön satışta mevcut ancak ekibin iddialarına göre sektör analistleri, ön satış kapandığında bu fiyatın 0,24$’a kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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