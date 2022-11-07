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Kripto sektörüne yatırım yapmaya başlamadan önce her yatırımcının bilmesi ve göz önünde bulundurması gereken birkaç şey var. Bu makalede yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken kripto para yatırım tavsiyeleri bir araya getirildi.

Kripto Para Yatırımı Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Kripto para yatırımı yapmadan önce genellikle insanlar sektörü bilen birisine danışır ve kripto para yatırım tavsiyeleri alırlar. Ancak aldığınız tavsiyeler her zaman size kazandırmayabilir, nitekim karşınızdaki kişinin hangi düşünceyle ve neye göre size kripto para yatırım tavsiyeleri verdiğini bilemezsiniz.

Eğer kripto sektöründe yeni yatırım yapmaya başlayacak biriyseniz yazının devamında sizin için kripto yatırımı yapmadan önce bilmeniz gereken 5 şeyi sıralandı. Ancak daha deneyimli bir yatırımcıysanız kripto para yatırım tavsiyeleri hakkında yazılan yazıyı da okuyabilirsiniz.

Güvenilir Borsa Kullanın

Güvenilir borsalar yüksek düzeyde düzenlenir ve gerekli tüm yasa ve yönetmeliklerle uyumludur. Bu, yatırımınızın bu platformlarda güvenli ve emniyetli olduğu anlamına gelir. Ayrıca yatırımcılar için çeşitli özellikler ve hizmetler sunarlar.

Örneğin bu güvenilir borsalar, kripto para yatırımı yapmak isteyen herkes için önem taşıyan 7/24 müşteri desteği sunar. Son olarak, güvenilir kripto borsaları kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip. Bu, yatırımınızın zaman içinde büyüyeceğinden emin olabileceğiniz anlamına gelir. Sonuç olarak güvenilir bir borsa kullanarak yatırımınızı yaparsanız paranızın emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz.

Riskinizi Ayarlayın

Kripto paralar yatırım yapmanın yeni ve heyecan verici bir yolu ancak birçok riski de beraberinde getirir. Kripto paralara herhangi bir yatırım yapmadan önce bu riskleri göz önünde bulundurmak önemli.

En büyük risklerden biri, kripto para birimlerinin inanılmaz derecede volatil yapıda olması. Fiyatları günden güne ve hatta saatten saate dalgalanabilir. Bu da onları riskli ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla yapılması gereken bir yatırım haline getirir.

Ayrıca kripto para birimlerinin hükümetler tarafından yasaklanması veya ağır bir şekilde düzenlenmesi riski vardır. Bunun fiyat üzerinde büyük bir etkisi olacağı ve onları bir gecede değersiz hale getirebileceği düşünülüyor. Kripto piyasasının en ünlü coinlerinden biri olan XRP’ye Amerika Menkul kıymetler ve Borsa Komisyonu olan SEC dava açtığında yüzde 63 oranında değer kaybetmişti.

Yatırım Yapacağınız Projeyi Araştırın

Kripto para birimleri, dijital dünya ile etkileşim şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip yeni ve heyecan verici bir teknolojidir. Ancak, her yeni teknolojide olduğu gibi, kripto paralar hakkında da pek çok yanlış bilgi ve yanlış anlama mevcuttur. Bu nedenle herhangi bir kripto para yatırımı yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Herhangi bir kripto para yatırımı yapmadan önce araştırmanız gereken birkaç önemli nokta var. İlk olarak, teknolojinin nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Blok zinciri nedir? Madencilik ve stake etme işlemi nasıl çalışır? Farklı kripto para türleri nelerdir? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını iyice anladıktan sonra özellikle yatırım yapmayı düşündüğünüz projenin hangi alanda çalıştığını, kullanıcılara ne gibi fayda sağladığını araştırmanız gerekmektedir.

Yatırım Hedeflerinizi İyi Belirleyin

Kripto para yatırımı yaptıktan sonra ne beklediğinizin farkında olmanız oldukça önemlidir. Yaptığınız yatırımdan kısa süre de mi kâr elde etmek istiyorsunuz yoksa uzun süre yatırım yapıp bekleyebilir misiniz? Yeterince sabırlı biri misiniz? Bazen yatırım yaptığınız coinden ertesi gün yeterli bulduğunuz bir miktarda kâr sağladığınızı görüp satabilir, kârınızı realize edebilirsiniz. Bazen de aylarca istediğiniz kâr oranını elde etmek için beklemeniz gerekebilir.

Portföyünüzü Çeşitlendirin

Tek bir kripto paraya yatırım yaptığınızda portföyünüz tamamen o coinin fiyat hareketlerine bağlı olarak kâra geçer veya zarar eder. Ancak farklı ve birden çok kripto para yatırımı yaptığınızda sadece bir tanesinin büyük bir fiyat yükseliş hareketi diğer coinlerdeki fiyat düşüşünü nötrleyebilir ve hatta portföyünüzü artıya geçirebilir.

Başka bir deyişle bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın yani tüm paranızı tek bir projeye yatırmayın. Birden fazla kripto para yatırımı yaparak riskinizi minimuma indirebilirsiniz. Uzmanlar minimum 5 farklı kripto para birimine yatırım yapmayı öneriyor.

En Yeni Güvenilir Görülen Kripto Para Projeleri

Kripto para yatırımı yaparken birçok yatırımcının arzuladığı şey olabilecek en maksimum kazanç elde etmektir. Genellikle yatırımcıların en fazla kazanç sağladığı projeler, hali hazırda sektörde olan köklü projeler yerine kripto sektörüne yeni giren, ön satış aşamasında yatırım yaptıkları projeler olarak görülüyor.

Nitekim yeni projeler ön satış aşamasında ilk defa yatırımcıları kendilerine çekebilir ve fiyatları oldukça düşük olabilir. Saygın borsalarda listelendiklerinde de fiyatları gözle görülür şekilde yükselebilir. Yazının devamında en başta popüler ön satış kripto para projeleri olmak üzere güvenilir olduğu düşünülen kripto para projelerine yer veriliyor.

Dash 2 Trade (D2T) – Yatırımcı Dostu Coin

Bu yazıda yatırımcıların bilinçli kripto para yatırımı yapmaları için dikkat etmeleri gereken temel bilgilere yer verildikten sonra yatırıcı dostu olduğu düşünülen projelere de yer veriliyor. Yapılan açıklamalara göre Dash 2 Trade, yatırımcıların daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için platformda kripto para sinyalleri, kripto para analizleri ve yatırım stratejilerini test edebilecekleri bir alanı yatırımcılara sunmaktadır.

Dash 2 Trade platformunun yerel tokeni olan ve şu anda ön satışının 2. aşamasının neredeyse yüzde 75’i satılan D2T, bu ön satış aşamasında 0,05 dolar fiyatından listelenmektedir. Ekibin açıklamalarına göre Dash 2 Trade’i güvenilir yapan en önemli özelliği Solid Proof tarafından denetlenmiş olmakla birlikte Coin Sniper tarafından doğrulanarak, güvenilirlik sertifikası edinmiş olması olarak gösteriliyor. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar projenin teknik dökümanını resmi internet sitesi üzerinden inceleyebilirler.

IMPT.io (IMPT) – Çevre Dostu Coin

Dünyamızda yaşanan iklim krizine karşı dikkat çeken bu çevre dostu proje, yatırımcıların yaptıkları işlemlerde platformun native tokeni olan IMPT’yi kullanarak karbon ayak izlerini minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. Yatırımcılar IMPT’yi platformdaki pazar yerinden satın alabilirler. Dileyen yatırımcılar sahip oldukları IMPT’leri stake ederek pasif gelir elde edebileceği de belirtiliyor.

Şu anda ekibin iddialarına göre 10 binden fazla şirketin yatırımcı olarak destek sağladığı bu çevre dostu proje aldığı bu büyük destekler sayesinde gelecekte iyi bir fiyat yükselişleri yaşayabilir. Şu anda ön satışının 2. aşamasında bulunan proje 0,023 dolar fiyatından satışa sunulmaktadır ve proje yatırım olarak totalde 11 milyon dolar toplamıştır. Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, projenin teknik dökümanını inceleyebilir veya resmi telegram grubuna üye olabilirler.

Calvaria (RIA) – Yenilikçi P2E Deste Oyunu

Calvaria, oyna-kazan mekaniğine dayanan oyuncular NFT oyun kartları elde ederek kart desteleriyle rakip oyuncular ile savaştıkları bir oyundur. Ekibin açıklamalarına göre kripto sektörünün son zamanlarda popülerleşen oyna-kazan mekaniğini oldukça derin bir hikaye ve oldukça büyüleyici kart tasarımlarıyla oyuncuları ve kripto para yatırımcılarının ilgisini çekmektedir.

Calvaria platformunun yerel tokeni olan RIA ile yatırımcılar aynı zamanda NFT olan oyun kartlarını satın alabilir veya dilerlerse de satabilirler. Oyuncular rakipleri ile yaptıkları savaşları kazanmaları sonucunda RIA tokenleri ile ödüllendirilmektedir. Dileyen yatırımcılar sahip oldukları RIA tokenler ile NFT satın almak yerine stake ederek pasif gelir de elde edebilirler. Şu anda ön satışın 3.aşamasında olan RIA bu aşamada yaklaşık olarak 900 bin dolar yatırım almıştır. Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar projenin teknik dökümanını inceleyebilirler.

Bitcoin – En Değerli Kripto Para Birimi

Kripto sektörünün ilk ve en yüksek fiyata sahip kripto para birimi olan Bitcoin, şüphesiz en güvenilir kripto para birimi. Temelde kripto sektörü ikiye ayrılır: Bitcoin ve altcoinler. Bitcoin dışında her kripto para birimi altcoin olarak nitelendirilir.

Altcoinler tamamıyla birbirinden farklı projeler olsa da her altcoin’in Bitcoin’e bağımlı olduğu düşünülüyor. Yani, BTC eğer sert bir düşüş yaşarsa kripto para birimlerinin yüzde 90’ı da sert bir düşüş yaşar. Bu sebeple Bitcoin yatırım yapabileceğiniz ‘güvenli bir limandır’.

Ethereum – Kripto Sektörünün En Gelişmiş Blok Zincirine Sahip Proje

Bitcoin’den sonra en büyük hacme sahip 2. kripto para birimi Ethereum yakın zamanda blok zincirinde gerçekleştirdiği güncelleme sonucunda birçok kurumsal yatırımcı tarafından destek aldı. PoW’den PoS’e geçen ETH artık yüksek enerji kullanmayacak.

Ayrıca yatırımcıların birçoğu Ethereum’u çok fazla enerji tükettiğinden ve işlem ücretlerinin yüksek olmasından dolayı ETH yatırımı yapmıyordu. Artık bu sorun ortadan kalktığı için ETH ‘HODL’ edenler zamanla artabilir.

Güvenilir Olduğu Düşünülen Kripto Para Borsası

Yukarıda da bahsedildiği gibi kripto para yatırımı yaparken güvenilir bir borsada yatırım yapmak oldukça önemlidir. Güvenilir borsalar kullanıcılarının güvenliği için birçok önlem alıyorve bu durum da yatırımlarınızı güvende tutmanızı sağlamaktadır. Güvenilir bir borsa olduğu iddia edilen OKX ile ilgili bilgilere de yazıda yer veriliyor.

OKX

OKX, Hong Kong merkezli bir kripto para borsasıdır. Borsa 2017 yılında kuruldu ve dünyadaki en popüler borsalardan biri olarak nitelendiriliyor. Yapılan açıklamalara göre OKX’in, kripto para yatırımı için iyi bir seçim olmasını sağlayan birçok özelliği bulunuyor. Borsa oldukça kullanıcı dostu ve kullanıcılarına birçok güvenlik özelliği sunar.

OKX, 2 faktörlü kimlik doğrulama kullanır ve ayrıca birçok başka güvenlik özelliği sunar. 2FA, kullanıcıların şifrelerine ek olarak mobil cihazlarından bir kod girmelerini gerektirerek ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Bu 2 faktörlü doğruma koruması da bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmesini daha zor hale getirir.

OKX ayrıca kullanıcıların fonlarının çoğunu çevrimdışı olarak güvenli bir yerde saklamak için bir soğuk depolama sistemi kullanır. Soğuk depolama, bir saldırı durumunda fonların çalınma riskini azaltır. Tüm bunlara ek olarak OKX, kara para aklama ve dolandırıcılığı önlemek için sıkı bir KYC (müşterini tanı) politikasına sahiptir. Kullanıcılar para yatırmadan veya çekmeden önce kimlik belgelerini ve adres kanıtlarını sunmalıdır.

OKX, platformu şüpheli etkinliklere karşı izleyen ve ortaya çıkan sorunları hızla çözmek için çalışan özel bir güvenlik ekibine sahiptir. 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan borsa 340’dan fazla kripto paraya yatırım yapma olacağını kullanıcılarına sunmaktadır.

Özet

Bu yazıda sizler için bilinçli yatırım yapmanız amacıyla kripto para yatırım tavsiyeleri paylaşıldı. Yazıda değinilen 5 tavsiyeye kesinlikle herhangi bir kripto projesine yatırım yapmadan önce dikkat etmeniz gerektiği düşünülüyor. Kripto para yatırımının riskli bir yatırım türü olduğunu unutmamalı ve kendi riskinize göre hareket etmelisiniz. Son olarak, güvenli olan borsalarda alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirmeniz öneriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.