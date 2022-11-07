NFT pazar yerlerinden bir tanesi olan OpenSea telif ücretleri konusunda yeni bir geliştirme üzerinde çalışıyor.

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Nonfungible (NFT) pazar yeri OpenSea, NFT telif hakları tartışmasında bir pozisyon almış gibi görünüyor. Yaratıcıların telif haklarını uygulamalarına yardımcı olan yeni bir zincir içi araç başlattı.

OpenSea CEO’su Devin Finzer, 6 Kasım tarihli bir blog yazısında, ücretlerin isteğe bağlı olduğu pazar yerlerinde gönüllü içerik oluşturucu ücreti ödeme oranının %20’nin altına düştüğünü, diğer pazar yerlerinde ise içerik oluşturucu ücretlerinin hiç ödenmediğini belirtti. Finzer başlattıkları bu aracı, içerik oluşturucuların yeni ve gelecekteki NFT toplama akıllı sözleşmelerinde ve mevcut yükseltilebilir akıllı sözleşmelerde telif haklarını uygulamalarına olanak tanıyan basit bir kod parçacığı olarak tanımladı. Bu kod ayrıca NFT satışlarını yalnızca içerik oluşturucu ücretlerini uygulayan pazar yerleri ile sınırlandıracak.

Finzer, “Pek çok içerik üreticisinin zincir üzerinde ücret uygulayabilmek istediği açık; temelde bu seçimin kendilerine ait olması gerektiğine inanıyoruz. Bu onlar için pazar yerleri tarafından verilen bir karar olmamalı. OpenSea’nin zincir üzerinde bir uygulama aracı kullanarak yeni koleksiyonlar için telif ücretlerini uygulayacağını, ancak katılmayan yeni koleksiyonlar için bunu yapmayacağını” söyledi.

Finzer, OpenSea’nin insanların bizim özel çözümümüzü kullanmasını zorunlu kılmadığını, içerik oluşturucuların istediğiniz çözümü kullanabileceğini ve yine de uygulayabileceğini Twitter Spaces‘te açıkladı.

İçerik oluşturucu ücretlerini desteklemeyen pazar listelerini temelde engelleyen bir çözümü kullanmanıza yardımcı olan bir şablon GitHub deposu sağlıyoruz, bu çözümü kullanmak zorunda değilsiniz; gereklilik, içerik oluşturucu ücretleri istiyorsanız, bunları zincir üzerinde uygulamanız gerektiğidir. Bize göre, mevcut içerik oluşturucuların yeni para kazanma biçimlerini ve alıcı ve satıcıları içerik oluşturucu ücretlerini ödemeye teşvik etmenin alternatif yollarını keşfetmeleri ve gelecekteki koleksiyonların zincir üzerinde içerik oluşturucu ücretlerini uygulamasını sağlamaları açık ara daha iyi bir seçenektir

Araç ayrıca uygulama zorlukları nedeniyle şu an için mevcut NFT koleksiyonlarında kullanıma sunulmayacak.