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Küresel ekonomi, COVID-19 salgını sırasında büyük bir darbe aldı. Kapanmalar, Axie Infinity gibi oyna-kazan oyunlarının popülaritesinde bir artış yaşatan oyun sektöründe blockchain tabanlı ödüllerin parlak uygulaması için kılık değiştirmiş bir lütuftu. Ancak yapılan açıklamalara göre hype kısa sürdü.

Şu anda ekibin açıklamalarına ve iddialarına göre ön satışın birinci aşamasında olan Orbeon Protocol gibi daha yeni blockchain projeleri, karşılaştırmalı olarak popülerlik kazanıyor. Orbeon Protocol (ORBN) gibi yeni projeler popülerlik açısından Axie Infinity’yi geçebilir mi?

Axie Infinity Düşüşü

Axie Infinity, aktif kullanıcılar için en popüler blockchain oyunlarından biri olarak başlayan ve Pokemon’dan ilham alan bir blockchain oyunudur. Ethereum tabanlı oyun, oyuncuların Axie adlı canavar yaratıklarla üremesine, onları yakalamasına ve onlarla savaşmasına olanak tanır.

Axie Infinity tokenı (AXS), oyununun etrafındaki hype, hayranlarını ve yatırımcı tabanını büyüttüğü için ciddi bir yükseliş yaşadı. Ancak açıklamalara göre, oyunun ekonomisi 600 milyon dolarlık Ronin hackinden bir darbe aldıktan sonra işler kötüye gitmeye başladı. Axie Infinity birkaç ay içinde 2 milyondan fazla aktif oyuncuyu kaybetti ve AXS bir fiyat kaybı yaşadı. Token şu anda 9 dolardan işlem görüyor ve bu, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 166 dolara kıyasla yaklaşık %95 kayıp anlamına geliyor. Vites küçültmeye rağmen, piyasa değeri 875 milyon dolar.

Orbeon ekibinin açıklamalarına göre Axie Infinity token değerinde büyük bir düşüş yaşadı. Kullanıcı etkinliği ekibin iddialarına göre, token için kalan herhangi bir yardımcı işlevi kaldırmayı reddetmeye devam ettiğinden, Axie Infinity’nin geleceği için işler pek hoş görünmüyor. Bu nedenle, yatırımcıların AXS alternatiflerini düşünebilir.

Orbeon Protocol- Kripto Kitle Fonlaması için Merkezi Olmayan Bir Platform

Orbeon, dünyanın ilk blockchain tabanlı risk sermayesi ve kitle fonlaması platformlarından biri olarak övünüyor. Orbeon Protocol’ün nasıl ve neden farklı olduğu ekip tarafından, “platform, hizmet olarak NFT’ler aracılığıyla kullanıcıların incelenmiş projelere erken aşamalarında yatırım yapmasına olanak tanıyor.” şeklinde açıklanıyor. Orbeon Protocol, NFT’lerin fraksiyonlara ayrılması yoluyla, herkesin öz sermayeye dayalı NFT’ler kullanarak bir işletme veya başlangıç projesinin küçük bir kısmına (1 ABD doları kadar düşük) yatırım yapmasına olanak tanır.

Orbeon Protocol, dünya çapındaki insanların erken aşamalarında büyük potansiyele sahip projelere yatırım yapma konusunda eşit fırsatlara sahip olmaları için oyun alanını eşitler. Kripto topluluğu açıklamalara göre, ustaca Fill or Kill mekanizması aracılığıyla benzersiz varlık ve yatırım güvenliğinin keyfini çıkaracak. Bu kurcalamaya dayanıklı özellik, kullanıcı varlıklarını rug pull’lardan ve skandal projelerden korumak için programlanmıştır.

Orbeon token (ORBN) ekibin iddialarına göre şu anda yatırımcılardan gelen büyük taleple ilk ön satış aşamasında. Token, Orbeon Protocol’ün ve canlı ekonomisinin kalbi olarak tanımlanıyor. Token sahipleri, ORBN’lerini staking yaparak pasif bir kazanç akışının, indirimler gibi nakit ödüllerin ve geri ödemenin tadını çıkarabilirler. Sahipler ayrıca Orbeon Protocol’ün DAO’suna ve yönetişim faaliyetlerine katılabilecekler.

ORBN’nin Orbeon Protocol içinde ve dışında kullanım örnekleri ve fayda işlevinin sınırsız olduğu iddia ediliyor. Ekibe göre, uzman analistler fiyatın ön satış aşamasının bitiminden önce en az %6000 artacağını ve 0,24 doları geçeceğini tahmin ediyor. Bu nedenle, bu ön satış aşamasına yatırım yapmak, maksimum Orbeon Protocol’ün getirisinin keyfini çıkarmak için en iyi seçenek olarak lanse ediliyor.

Sonuç

Orbeon Protocol, kitle fonlaması ve risk sermayesi firmaları için yeni bir merkezi olmayan finansal sistemi teşvik etmek için gerçekleştirilebilir hedeflere ve gerçekçi yol haritası faaliyetlerine sahip olarak nitelendiriliyor. Protokol, tüm yatırımcılara eşit fırsat vermek için geleneksel kitle fonlaması endüstrisini değiştirirken, işletmelerin ve yeni başlayanların yatırımcılarla verimli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan bir platform sağlamayı hedefliyor. Ekip, “Orbeon Protocol platformu gibi, yerel token ORBN de tahmin edilen üstel büyüme ile büyük bir potansiyel gösterdi ve bu da onu mükemmel bir yatırım haline getirdi.” sözlerini kullanıyor.

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