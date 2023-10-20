  Avrupa Birliği’nde Gözler Dijital Euro’ya Çevrildi: Son Bildiride Dikkat Çeken Detaylar

Avrupa Veri Koruma Kurulu ve Avrupa Veri Koruma Denetmeni, Avrupa Komisyonu tarafından Temmuz 2023’te önerilen dijital avronun düzenlenmesine ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. 18 Ekim’de yayınlanan bildiride düzenleyiciler Avrupa Birliği merkez bankası dijital para birimi (CBDC) için kişisel veri koruma standartlarını geliştirmek üzere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Dijital Euro Projesi

Yetkililerin dikkat çeken bir önerisini bireysel hesaplar üzerinden geldi. Buna göre bu hesaplarda tutulan izin verilen maksimum dijital euro miktarı için önerilen doğrulama prosedürünün netleştirilmesini önerdi. Mevcut yasa tasarısı taslağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ulusal merkez bankalarının her kullanıcının verilerine tek bir erişim noktası oluşturmasına izin verecek. Her iki otorite de tek bir erişim noktasının gerekliliğini ve orantılılığını belirlemek üzere bir değerlendirme yapılmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca bu tanımlayıcıların merkezi olmayan bir sistem üzerinden depolanması için teknik önlemlerin alınmasının mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Düzenleyiciler ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından önerilen dolandırıcılık tespit ve önleme mekanizmasındaki öngörülebilirlik eksikliğine de dikkat çekti.

Bildiride Neler Tavsiye Edildi?

Buna göre veri koruma perspektifinden daha az müdahaleci önemlemlerin dikkate alınması tavsiye ediliyor. Yetkililer ayrıca CBDC üzerinden çevrimiçi işlemler için, çevrimdışı ve çevrimiçin düşük değerli işlemlerin Kara Para Aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için izlemeye tabi tutulmayacağı bir gizlilik eşiği oluşturulmasını şiddetle tavsiye ediyor.

Ancak söz konusu olayların önlenmesine yönelik alıncak bu kararlarda belirli bir miktar belirtilmemesi kafa karışıklığına neden oluyor. Bildiride sadece düşük değerli günlük işlemleri kapsayan işlem sayısı limitine atıfta bulunulmuş.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, iki yıllık bir araştırmanın ardından dijital euro projesi için hazırlık aşamasını açıkladı. Hazırlık aşaması iki yıl sürecek ve dijital para birimi için kuralların kesinleştirilmesine ve olası ihraççı şirketlerin seçilmesine odaklanacak.

Özellikle gelişmiş ülkelerde devam eden CBDC projeleri ile birlikte hükümetler hem uluslararası para transfer işlemlerini hızlandırmak hem de ülke fiat para birimi ile ticaret hacmini arttırmak istiyorlar. Bu adımlarla birlikte stablecoin şirketlerinde yaşanabilecek krizlerin de önüne geçilmek isteniyor.