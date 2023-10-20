  Bitcoin’i Şahlandıran Spot ETF Anlatısı Üzerine Uzman İsimden Flaş Açıklama! Yüzde 100!

Bitcoin (BTC), ABD’de en az bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkacağı beklentisiyle şahlanması yatırımcıları heyecanlandırdı. Kripto para analisti DonAlt, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) yeşil ışık yakması halinde en büyük kripto paranın Kasım 2021’deki rekor seviyeyi yeniden ziyaret edebileceğini belirtti. Analist ETF onayının Bitcoin’in 60 bin dolar ile 100 bin dolar aralığına götürmesini bekliyor.

Bitcoin’in 60 Bin – 100 Bin Dolar Aralığına Oturmasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti DonAlt, YouTube kanalı TechnicalRoundup’da yayımlanan videosunda, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılması halinde Bitcoin’in değerinin mevcut seviyelerden yüzde 100’ün üzerinde artmasını öngörüyor. Analist, bu beklentisini yaptığı şu yorumla destekledi:

ETF‘e onay gelirse 60 bin doların mantıklı bir hedef olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kısa vadeli bir hedef değil, ancak sonunda ulaşacağımız yer burası olur diye düşünüyorum. Bitcoin’in fiyatı dibi 60 bin dolar, tepesi 100 bin dolar aralığına gidecektir.

Anlatıyı Tamamen Değiştirebilir

DonAlt, spot Bitcoin ETF’sinin onaylanmasının kripto para piyasasının genelinde nasıl bir etki yaratacağına da değindi. ETF onayının anlatıda güçlü bir değişikliğin tetikleyicisi olacağını vurgulayarak şunları dile getirdi:

ETF’in onaylanması piyasadaki anlatıda güçlü bir temel değişikliğe yol açacak. Bir ETF onayı, kripto para piyasası için bir tür devam işareti olacaktır. ABD hükümetinden gelecek bu devam işareti, kripto para piyasasına daha fazla meşruiyet kazandıracak.

Öte yandan DonAlt’a göre, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance‘in çökmediği bir senaryo dışında Bitcoin’in Kasım 2022’deki dip seviyelerine geri dönmesi mümkün değil: