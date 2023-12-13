BLOCKCHAIN

Avalanche Ekosisteminde Yer Alan NodeKit Yatırım Turunda 1,2 Milyon Dolar Yatırım Topladı

Özet

  • Avalanche ekosisteminde yer alan NodeKit yatırım turunda 1,2 milyon dolar yatırım topladı.
  • Yatırım turunda Avax, Polygon ve Web3 sektörünün önemli şirketleri yer aldı.
  • Buna göre şirket önümüzdeki yıl Layer-1 projesini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yaşanan yükseliş kripto odaklı şirketlerin yatırım süreçlerini hızlandırmaya devam ediyor. Buna göre Avalanche tabanlı SEQ ağı üzerinde çalışan NodeKit; Avalanche Blizzard Fund, Polygon Ventures ve Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund’ın katılımı ile Borderless Capital liderliğinde gerçekleşen ön tohum turunda 1,2 milyon dolar yatırım topladı.

Alt Başlıklar
Süreç Nasıl Devam Edecek?SEQ Ekosistemine Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

Süreç Nasıl Devam Edecek?

NodeKit, rollup zincirlerinin işlem sıralamalarını başlatmalarına ve bu ağların ademi merkeziyetsizliklerine yardımcı olacak paylaşılan bir sıralayıcı Layer-1 ağı olan SEQ ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. SEQ, Avalanche ekosisteminde ayrı bir blockchain ağı ya da alt ağ olarak faaliyet göstermeyi planlıyor.

Daha geniş Ethereum ekosistemindeki mevcut rollup zincirlerinin çoğuZK ve optimistic gibi akıllı sözleşme rollup’ları ve OP Stack gibi çerçeveler de dahil olmak üzere yazılım açısından SEQ ile uyumlu olacak. Ayrıca, SEQ ile entegre olan rollup’lar birbirleri ile zincirler arası birlikte çalışabilirlik kazanacak. NodeKit CEO’su Noah Pravecek, konuya yönelik şu ifadelere yer verdi:

“NodeKit, rollup’ların kesintisiz birlikte çalışabilirliğe sahip olmasını sağlayarak yenilikçi rollup tasarımının kilidini açıyor ve zincir üzerindeki uygulamaların merkezi zincir dışı uygulamalarla doğrudan rekabet etmesini sağlıyor. Bu, merkezsizleştirme ya da yüksek kullanıcı büyümesi arasında seçim yapmak zorunda kalmadıkları yeni bir tasarım alanı sağlıyor.”

SEQ Ekosistemine Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

SEQ ekosisteminin tasarımı Celestia gibi çeşitli veri kullanılabilirliği katmanlarını da destekleyecek. SEQ’nun testnet lansmanının 2024’te yapılması ve ardından ana ağın kullanıcıların beğenisine sunulması planlanıyor.

SEQ, Avalanche ekosisteminin HyperSDK yazılım araç seti kullanılarak geliştirilen ilk büyük projelerden biri olarak dikkat çekiyor. HyperSDK, Avalanche ekosistemi üzerine inşa edilen özel blockchain ağları için optimizasyon sağlarken proje ekiplerine özelleştirilebilirlik sunuyor.

NodeKit, Avalanche ekosisteminin son derece rekabetçi ve sürekli genişleyen Ethereum Layer-2 işine girişini işaret ediyor. Layer-2 projeleri kullanıcılar işlem yaptıkça komisyon ücreti topluyor ve Optimism ve Arbitrum gibi en iyi Layer-2 projeleri son aylarda milyonlarca dolarlık kazançları ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Starknet Web3 Cüzdan Sağlayıcı Argent X’ten Airdrop İması: STRK Token İçin Son Bir Hafta

Nasdaq’ın Kripto Hamlesi Çok Konuşulacak! Yeniden Başladı

zkEVM Alanında Dikkat Çeken Adım: =nil; Foundation Ekibinden Güvenlik Önlemi

Starknet Vakfı Geliştiricilere Yönelik 1.600 Ethereum Değerinde Teşvik Programını Açıkladı

Ünlü Koleksiyon Üreticisi Funko’dan NFT Adımı: Disney İle İşbirliği Sağlandı

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Takip Et:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Kripto Varlıklar Nasıl Muhasebeleştirilecek? Çığır Açan Yeni Gelişme
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Varlıklar Nasıl Muhasebeleştirilecek? Çığır Açan Yeni Gelişme
Hukuk
Tarihsel Döngü Ortaya Çıktı! Ripple (XRP) Sert Düşüşle Mi Karşı Karşıya?
RIPPLE (XRP)
Son Dakika! FED Faizi Sabit Tuttu! Başkan Powell Konuşuyor
Haberler
Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı Tüm Detaylar
Ekonomi
Lost your password?