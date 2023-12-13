Avalanche ekosisteminde yer alan NodeKit yatırım turunda 1,2 milyon dolar yatırım topladı.

Kripto para piyasasında yaşanan yükseliş kripto odaklı şirketlerin yatırım süreçlerini hızlandırmaya devam ediyor. Buna göre Avalanche tabanlı SEQ ağı üzerinde çalışan NodeKit; Avalanche Blizzard Fund, Polygon Ventures ve Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund’ın katılımı ile Borderless Capital liderliğinde gerçekleşen ön tohum turunda 1,2 milyon dolar yatırım topladı.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

NodeKit, rollup zincirlerinin işlem sıralamalarını başlatmalarına ve bu ağların ademi merkeziyetsizliklerine yardımcı olacak paylaşılan bir sıralayıcı Layer-1 ağı olan SEQ ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. SEQ, Avalanche ekosisteminde ayrı bir blockchain ağı ya da alt ağ olarak faaliyet göstermeyi planlıyor.

Daha geniş Ethereum ekosistemindeki mevcut rollup zincirlerinin çoğuZK ve optimistic gibi akıllı sözleşme rollup’ları ve OP Stack gibi çerçeveler de dahil olmak üzere yazılım açısından SEQ ile uyumlu olacak. Ayrıca, SEQ ile entegre olan rollup’lar birbirleri ile zincirler arası birlikte çalışabilirlik kazanacak. NodeKit CEO’su Noah Pravecek, konuya yönelik şu ifadelere yer verdi:

“NodeKit, rollup’ların kesintisiz birlikte çalışabilirliğe sahip olmasını sağlayarak yenilikçi rollup tasarımının kilidini açıyor ve zincir üzerindeki uygulamaların merkezi zincir dışı uygulamalarla doğrudan rekabet etmesini sağlıyor. Bu, merkezsizleştirme ya da yüksek kullanıcı büyümesi arasında seçim yapmak zorunda kalmadıkları yeni bir tasarım alanı sağlıyor.”

SEQ Ekosistemine Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

SEQ ekosisteminin tasarımı Celestia gibi çeşitli veri kullanılabilirliği katmanlarını da destekleyecek. SEQ’nun testnet lansmanının 2024’te yapılması ve ardından ana ağın kullanıcıların beğenisine sunulması planlanıyor.

SEQ, Avalanche ekosisteminin HyperSDK yazılım araç seti kullanılarak geliştirilen ilk büyük projelerden biri olarak dikkat çekiyor. HyperSDK, Avalanche ekosistemi üzerine inşa edilen özel blockchain ağları için optimizasyon sağlarken proje ekiplerine özelleştirilebilirlik sunuyor.

NodeKit, Avalanche ekosisteminin son derece rekabetçi ve sürekli genişleyen Ethereum Layer-2 işine girişini işaret ediyor. Layer-2 projeleri kullanıcılar işlem yaptıkça komisyon ücreti topluyor ve Optimism ve Arbitrum gibi en iyi Layer-2 projeleri son aylarda milyonlarca dolarlık kazançları ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.