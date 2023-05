Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

İddialara göre DigiToads, bir sosyal medya trendi haline gelen popüler bir meme coin projesi olarak lanse ediliyor. Satış öncesi erken aşamalarında hızlı satıldığı iddia edilen deflasyonist bir token ile TOADS, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar için 300 kat potansiyel bir yatırım haline gelmeyi amaçlıyor.

İddialara göre, DigiToads’un heyecan verici dijital özellikler sunma ve gerçek dünyadaki hayırsever amaçlara katkıda bulunma konusundaki vurgusu, yatırımcıların kalbini kazanan ek kayda değer faktörlerdir. Öte yandan Avalanche, projenin 2. çeyreğinde performansını yükseltmeyi başardı.

DigiToads: Ön Satış

DigiToads, bir sosyal medya trendine dönüştüğü ve devrim niteliğinde olduğu iddia edilen bir meme coin projesi olarak tanımlanıyor. Halen ön satışın 5. aşamasında olan DigiToads, tokenomiklerine göre tahsis edilen TOADS tokenlerinin %90’ını sattı. İddialara göre token şu anda 0,024 USDT olarak fiyatlandırılıyor ve 2,95 milyondan fazla fon topladı. TOADS’ın hızlı bir şekilde satılması, yatırımcıların resmi listelemesinden önce yüksek değerli bir getiri öngörmesini sağlamış olabilir.

İddialara göre DigiToads, ilginç P2E oyun modeliyle oyun meraklılarının ilgisini çekiyor. Oyunda her oyuncuya verilen kurbağa karakterleri bulunmaktadır. Oyuncular, kurbağa karakterlerini benzersiz güçlerine göre besleyebilir, eğitebilir ve güçlendirebilir. Bu kurbağalar daha sonra diğer oyunculara karşı yarışmak için kullanılabilir ve oyuncuların kurbağaları Toad-Cade’de bir savaş kazandığında TOADS tokenları ve diğer ödülleri kazanmalarını sağlar. Oyuncular, yiyecek ve $TOADS ile satın alınabilecek diğer araçlarla kurbağalarının güçlenmesine yardımcı olarak bu ödülleri kazanma şanslarını artırabilirler.

DigiToads ayrıca ‘Toad vs Toad’ adlı aylık bir ticaret yarışmasına da sahip. Bu ticaret yarışmaları, planlanan DigiToads merkezi olmayan borsası The Trading Post’a katkıda bulunacak iyi yatırımcıların belirlenmesinde DigiToads ekibine yardımcı olacak. Aylık ticaret yarışması kazananlarına Platin TOADS verilecek ve yıl sonunda 12 kazanan seçilecektir. Bu Platin TOADS sahipleri TOADS hazinesinin on ikide birine erişebilecek. Bu yatırımcılar ayrıca DigiToads merkezi olmayan borsada işlem yapabilecek ve çabalarının bir ödülü olarak her işlemde elde edilen tüm kârın %10’unu alabilecekler.

İddialara göre Kurbağaları ve diğer türleri kurtarmaya yardımcı olmanın hayırsever nedeni, DigiToads’u güvenilir bir kripto projesi yapan bir başka umut verici özellik. Amazon Yağmur Ormanları bu türden yüzlerce canlı için en büyük yaşam alanı kaynağı olsa da, kapitalizm bu canlıların evlerinden her gün 10.000 dönümlük bir alanı alıp götürüyor. Bu türleri yok olmaktan koruma ve gerçek dünyaya değer katma misyonuyla bu trend meme coin projesi, tüm kârının %2,5’ini ağaç diken hayır kurumlarına taahhüt ediyor. DigiToads ayrıca Amazon Yağmur Ormanlarını kurtarma mesajının yayılmasına yardımcı olmak için ürünlerini de yaratacak. Bu ürünlerin satışından elde edilen fonların %100’ü, ağaçların yeniden dikilmesine daha fazla katkıda bulunmak için hayır kurumlarına verilecektir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Avalanche’ın İyileştirmeye Yönelik Adımları

Avalanche ağı ilk çeyrekte aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşadı. Avalanche’ın C-Chain ve alt ağlarındaki günlük ortalama aktif adresler bir önceki çeyreğe göre %20,7 oranında azaldı.

Bununla birlikte, projenin bahisleri 2. çeyrekte iyileşti. Staking Rewards verilerine göre, AVAX hisselerinin sayısı son 30 günde %103.768’den fazla arttı.

Sonuç

İddialara göre, Avalnche’nin ilk çeyreğinde gelir artışı kaydedilmiş olsa da, proje yine de yatırımcılarının beklentilerini karşılayamadı. Bununla birlikte, yine iddiaya göre, büyümesindeki belirsizlik yatırımcıların AVAX’ın geleceğini sorgulamasına neden oldu.

Proje ekibinin iddialı açıklamalarına göre uzmanlar, bu tür yatırımcıların satın almak için daha istikrarlı ve kârlı bir kripto para birimi olan TOADS’ı alarak geleceklerini güvence altına almalarını öneriyor. Henüz satış öncesi aşamasında olan DigiToads, hızlı satılan tokenları ve pratik özellikleriyle etkileyici bir sicile sahip olmak istiyor.

