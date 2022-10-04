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Apple CEO’su Tim Cook, Hollandalı medya kuruluşu Bright’a verdiği röportajda, ortalama bir insanın metaverse’ün ne olduğunu bilmediğini belirtirken, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin her şeyi etkileyebilecek derin bir teknoloji olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Her Şeyi Etkileyebilecek Derin Bir Teknoloji”

Apple CEO’su Tim Cook, röportaj sırasında “Bence AR her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji. Bir gün geriye dönüp bakacağız ve bir zamanlar AR olmadan nasıl yaşadığımızı düşüneceğiz.” diyerek artırılmış gerçeklik teknolojisine olan güvenini ortaya koydu. Ortalama bir insan metaverse‘ün ne olduğunu bilmediğini ifade eden Cook, teknoloji devi Apple’ın bu nedenle metaverse terimini kullanmaktan kaçındığını söyledi. Her zaman için insanların bir şeyin ne olduğunu anlamasının önemli olduğunu düşündüğünün altını çizerken, ortalama bir insanın metaverse’ün ne olduğunu söyleyebileceğinden gerçekten emin olmadığını belirtti.

Cook, artırılmış gerçekliğin her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji olduğunu düşündüğünü eklerken sanal gerçeklik için büyük cümleler kurmadı. Röportaj boyunca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik odaklı gittiği görülen Apple CEO’sunun artırılmış gerçeklik uygulamalarının halihazırda uygulama mağazası App Store‘da bulunduğunu, imkanların fazla olması nedeniyle bu alanda çok daha ileri gideceklerini açıkladı. Sanal gerçekliğin insanların gerçekten kendilerini kaptırabilecekleri bir şey olduğuna ve bunun iyi bir şekilde kullanılabileceğini söyleyen Cook, tüm hayatını bu şekilde yaşamak istediğini düşünmediğini ve sanal gerçekliğin belirli periyotlar için uygun olduğunu ancak iyi bir iletişim kurmanın bir yolu olmadığını belirtti.

Apple ve AR/VR Teknolojisi

Bir süredir Apple’ın en az iki yeni karma gerçeklik ürünü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı karma gerçeklik ürünlerin bir AR/VR bağımsız kulaklık ve günlük giyilebilir bir cihaz olabilecek AR gözülüğü olduğu iddia ediliyor. Kulaklığın bu yıl veya 2023’te geleceği söylense de, gözlüğün ne zaman piyasaya sürüleceği konusu belirsizliğini koruyor.