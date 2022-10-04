Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Apple CEO’su Tim Cook’tan Dikkat Çeken Metaverse Açıklaması: Bilinmiyor

Apple CEO’su Tim Cook’tan Dikkat Çeken Metaverse Açıklaması: Bilinmiyor

Apple CEO'su Tim Cook, Hollandalı medya kuruluşu Bright'a verdiği röportajda, ortalama bir insanın metaverse'ün ne olduğunu bilmediğini düşündüğünü söyledi.
10:03
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Apple CEO’su Tim Cook, Hollandalı medya kuruluşu Bright’a verdiği röportajda, ortalama bir insanın metaverse’ün ne olduğunu bilmediğini belirtirken, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin her şeyi etkileyebilecek derin bir teknoloji olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Her Şeyi Etkileyebilecek Derin Bir Teknoloji”

Apple CEO’su Tim Cook, röportaj sırasında “Bence AR her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji. Bir gün geriye dönüp bakacağız ve bir zamanlar AR olmadan nasıl yaşadığımızı düşüneceğiz.” diyerek artırılmış gerçeklik teknolojisine olan güvenini ortaya koydu. Ortalama bir insan metaverse‘ün ne olduğunu bilmediğini ifade eden Cook, teknoloji devi Apple’ın bu nedenle metaverse terimini kullanmaktan kaçındığını söyledi. Her zaman için insanların bir şeyin ne olduğunu anlamasının önemli olduğunu düşündüğünün altını çizerken, ortalama bir insanın metaverse’ün ne olduğunu söyleyebileceğinden gerçekten emin olmadığını belirtti.

Cook, artırılmış gerçekliğin her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji olduğunu düşündüğünü eklerken sanal gerçeklik için büyük cümleler kurmadı. Röportaj boyunca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik odaklı gittiği görülen Apple CEO’sunun artırılmış gerçeklik uygulamalarının halihazırda uygulama mağazası App Store‘da bulunduğunu, imkanların fazla olması nedeniyle bu alanda çok daha ileri gideceklerini açıkladı. Sanal gerçekliğin insanların gerçekten kendilerini kaptırabilecekleri bir şey olduğuna ve bunun iyi bir şekilde kullanılabileceğini söyleyen Cook, tüm hayatını bu şekilde yaşamak istediğini düşünmediğini ve sanal gerçekliğin belirli periyotlar için uygun olduğunu ancak iyi bir iletişim kurmanın bir yolu olmadığını belirtti.

Apple ve AR/VR Teknolojisi

Bir süredir Apple’ın en az iki yeni karma gerçeklik ürünü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı karma gerçeklik ürünlerin bir AR/VR bağımsız kulaklık ve günlük giyilebilir bir cihaz olabilecek AR gözülüğü olduğu iddia ediliyor. Kulaklığın bu yıl veya 2023’te geleceği söylense de, gözlüğün ne zaman piyasaya sürüleceği konusu belirsizliğini koruyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Yatırımcısına Kazandıran Altcoin Ralliye Başlayacak Mı?
Yatırımcısına Kazandıran Altcoin Ralliye Başlayacak Mı?
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
Alanındaki En Büyük Kripto Para! İhtişamlı Ralliler Geri Dönecek Mi?
Alanındaki En Büyük Kripto Para! İhtişamlı Ralliler Geri Dönecek Mi?
En İyi 30 Metaverse Altcoin! Haftanın Kripto Para Yıldızları!
En İyi 30 Metaverse Altcoin! Haftanın Kripto Para Yıldızları!
Balinaların Terk Etmeye Başladığı Metaverse Altcoin! İlk 3’te Yer Alıyor!
Balinaların Terk Etmeye Başladığı Metaverse Altcoin! İlk 3’te Yer Alıyor!
Dünyanın En Büyük Varlık Yöneticisi BlackRock’tan Bir Kripto Para Hamlesi Daha!
Dünyanın En Büyük Varlık Yöneticisi BlackRock’tan Bir Kripto Para Hamlesi Daha!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022