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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

QUBE, yapay zeka start-up ortamını yeniden tanımlamayı vaat eden deflasyonist bir ERC20 tokenı, peki önümüzdeki aylarda 20 kat artış yaşayabilir mi? İddialara göre analistler öyle düşünüyor, özellikle de Matic ve Doge gibi birkaç projeyle karşılaştırıldığında.

Açıklamalara göre Matic ve Doge iyi projeler olabilir, ancak InQubeta’nın $QUBE’sini diğerlerinden ayıran şey, bir sonraki boğa koşusu için iyi bir şekilde konumlandırılmış olması, oysa Matic ve Doge bu noktada eski coin’ler olarak kabul edilebilir.

InQubeta, hem yatırımcıları hem de yapay zeka start-up’larını güçlendirerek, start-up’ların fon toplama ve topluluklarıyla etkileşim kurma biçimleri için yeni bir paradigma oluşturmayı hedefliyor.

Yapay Zeka Start-up Finansmanında Yeni Bir Dönem

Geleneksel yatırım seçenekleri genellikle giriş için yüksek engeller oluşturmakta ve bu da onları birçok potansiyel yatırımcı için erişilemez hale getirmektedir. InQubeta, yatırım fırsatlarını NFT’lere bölerek bu anlatıyı değiştirmek istiyor.

Açıklamalara göre bu yaklaşım, yatırımcıların bütçelerine ve inançlarına uygun gelecek vaat eden yapay zeka start-up’larını desteklemelerine olanak tanır. Dahası, InQubeta’nın NFT pazarı, yapay zeka girişimlerine ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler aracılığıyla fon toplamanın bir yolunu sunarak, ilgili tüm taraflar için sinerjik bir ekosistemin teşvik edilmesine yardımcı olur.

QUBE Token

İddialara göre QUBE tokenleri InQubeta platformunun çalışma şeklinin ayrılmaz bir parçası. Token’lar deflasyonist olacak şekilde tasarlandı ve tüm alım satım işlemlerine %2 vergi uygulanarak zaman içinde token’ın değerini artırmak için bir yakım cüzdanına aktarılır. Ayrıca, %5’lik bir satış vergisi özel bir ödül havuzuna aktarılarak yatırımcıları tokenlarını stake etmeye ve ödüller kazanmaya teşvik etmek istiyor.

İddialara göre InQubeta, yapay zeka teknolojisi ve kripto potansiyelini birleştirerek inovasyon ve büyüme fırsatlarının kilidini açıyor. QUBE token ve InQubeta NFT pazarı aracılığıyla platform, yatırım sürecini demokratikleştirerek yalnızca güvenli ve şeffaf değil, aynı zamanda yatırımcılar ve yapay zeka start-up’ları için de faydalı bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

InQubeta ile ilgili detaylı bilgilere websitsinden ulaşabilirsiniz.

QUBE: Yeni Bir Yatırım Vaadi

İddialara göre InQubeta, yatırımcılara yapay zeka teknolojisinin hızlı dünyasının bir parçası olmaları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Kısmi yatırım yaklaşımı, yapay zeka start-up’larına yatırım yapmayı daha geniş bir kitle için erişilebilir kılmaktadır. Blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeler tarafından sağlanan ek güvenlik ve şeffaflık katmanı ile yatırımcılar, yapay zeka start-up’larının büyümesini güvenli ve verimli bir şekilde destekleyebilirler.

Deflasyonist bir ERC20 tokenı olarak QUBE, yatırım olanakları sunuyor olabilir. İddialara göre ödül havuzu ile birlikte deflasyonist mekanizma, yatırımcıları QUBE tokenlerini tutmaya ve stake etmeye teşvik eder. InQubeta ekosistemine daha fazla yatırımcı ve start-up katıldıkça, QUBE’ye olan talebin artması ve potansiyel olarak token değerini yukarı çekmesi beklenmektedir.

Yönetişim ve Topluluk Katılımı

İddialara göre QUBE’nin işlevselliği yatırımın ötesine uzanmaktadır. Token aynı zamanda bir yönetişim tokeni olarak da hizmet vererek, token sahiplerinin InQubeta platformunun geleceğini şekillendirmeye aktif olarak katılmalarını sağlar. Token sahipleri fikir önerebilir, topluluk tartışmalarına katılabilir, önerilen fikirleri oylayabilir ve InQubeta ekosistemini daha demokratik ve topluluk odaklı hale getirerek uygulanan değişiklikleri eylem halinde görebilir.

InQubeta’nın NFT Pazaryeri

İddialara göre InQubeta NFT pazaryeri, InQubeta ekosisteminin kalbinde yer almaktadır. Yapay zeka start-up’ları ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler oluşturabilir ve bunları pazarda listeleyebilir. Yatırımcılar listelenen NFT’lere göz atabilir ve $QUBE tokenlerini kullanarak inandıkları NFT’lere yatırım yapabilirler. Blok zinciri teknolojisinin şeffaflığı ve güvenliği ile birleşen bu sorunsuz yatırım süreci, yatırımcılara benzersiz ve değerli fırsatlar sunarken yapay zeka start-up’larının büyümesini de destekliyor.

Ethereum’un Gücü

Son olarak, iddialara göre, $QUBE, güvenli ve sorunsuz bir yatırım ekosistemi oluşturmak için Ethereum’un sağlam akıllı sözleşme yeteneklerinden yararlanmaktadır. InQubeta geleceğe bakarken, 2024’ün ilk çeyreğine kadar çok zincirli olmayı planlıyor.

Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.