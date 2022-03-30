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Analist: Bu 5 NFT Projesi Gelecekte Yatırımcısını Zengin Edebilir

Kripto paralarda olduğu gibi NFT projelerinin ilk yatırımcılarından olmak da yatırımcıların ciddi karlar elde etmelerini sağlayabiliyor.
23:15
30 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Nasıl ki projesi sağlam kripto para projelerine ilk yatırım yapanlardan olmak yatırımcıların ciddi kazançlar elde etmesini sağlıyorsa NFT projelerinin ilk yatırımcılarından olmak da benzer şekilde yatırımcıların ciddi karlar elde etmelerini sağlayabiliyor. Piyasanın popüler isimlerinden olan Joe Parys de yakın zamanda piyasaya sürülecek ve yüksek getiri ihtimali bulunan 5 NFT projesini takipçileri ile paylaştı.

Bored Ape Yacht Club

Analistin listesinde yer alan ilk NFT projesi Bored Ape Yacht Club. Analistin açıklamalarına göre bu projede yakın zamanda bir arsa satışı başlayabilir. Parys, bu projeye doğru zamanda yapılacak yatırımın ciddi karlar getirebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca Parys, Bored Ape Yacht Club NFT projesinin halihazırda kendisini kanıtlamış olduğuna ve şimdiden yatırımcıların bu proje ile büyük karlar elde ettiğine de dikkat çekiyor.

VeeFriends

Analistin değindiği ikinci NFT projesi Veefriends. analist bu projenin hem fikri mülkiyet hem de topluluk konusunda oldukça başarılı olduğunu ifade ediyor. Nisan’da ikinci koleksiyonun piyasaya sürüleceğini ifade eden Parys, birinci koleksiyondan NFT sahibi olan kişileirn özel bir NFT alacaklarını da ifade ediyor.

Analist Veefriends’in de gelecek vaat ettiğini ifade ediyor ve özellikle ikinci koleksiyonun yakından takip edilmesi gerektiğini dile getiriyor.

World Of Women

Analistin ele aldığı bir sonraki NFT projesi, World Of Women galaksi koleksiyonu. Analist World Of Women’ın NFT alanında iz bırakmaya hazır olduğunu ve benzersiz, havalı ve çeşitli kadınlardan oluşan bir koleksiyon sunduğunu ifade ediyor. İlk koleksiyon OpenSea’de satıldı ve taban fiyat 12 ETH’de seviyesinde.

Analist World of Women evreninin genişlediğini ve ikinci koleksiyonun büyük ses getireceğini ifade ediyor. Ayrıca Parys görsellerin de çok profesyonel olduğunu dile getiriyor.

Bunlara ek olarak Parys, Sneakerheads ve Kahiru koleksiyonlarına da dikkat çekiyor ne NFT meraklılarının bu koleksiyonları da takip etmelerini öneriyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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