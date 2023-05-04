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Düzenlemeler söz konusu olduğunda hala kripto para birimleri için net bir ortamdan söz etmek mümkün değil. Bunun yanında bir de zaman zaman gelen haberler kripto para birimlerine aba altından sopa gösterildiğini görüyoruz.

Bunun bir örneği de Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi’nden (CEA) geldi. Duyuruda ABD Başkanı Joe Biden’ın “topluma verdikleri zararlar” nedeniyle kripto madenciliği faaliyetlerine cezalandırıcı bir vergi uygulamak istediğini savundu. Öneri üzerinde çok düşünmüş olacaklar ki direkt ceza vergisi almayacaklar. Tavsiye ettikleri bu ceza vergisi kripto madencilerinin enerji harcamalarının %30’u düzeyinde olacak.

Öneri uygulanırsa bizi neler bekliyor, cevapları videomuzda verdik.