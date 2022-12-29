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Amerika 17 Kripto Para Dolandırıcısı İçin Uyardı!

Sıradaki hedef siz olabilirsiniz. 17 şirket ve internet sitesini içerek kritik bir uyarı yayınlandı.
17:41
29 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dolandırıcılar kripto paralar henüz ortaya çıkmamışken de vardı ve halen çeşitli yöntemlerle insanları dolandırıyorlar. Ancak kripto paraların kimilerine göre daha karmaşık olan yapısı dolandırıcıların işini biraz daha kolaylaştırıyor. Üstelik kripto mikserleri yardımıyla daha basit biçimde kara para aklayabildikleri için bu alanda her geçen gün daha fazla dolandırıcılık girişimi görüyoruz.

Kripto Dolandırıcılarına Dikkat

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki düzenleyici kurum (Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı) kripto paraları kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüten 17 internet sitesine karşın uyarı yayınladı. Bunların arasında Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanXcom ve ZC Exchange isimli platformlar var. DFPI’ye göre, bu şirketler Kaliforniyalı tüketicilere karşı dolandırıcılık yapıyor gibi görünüyor. DFPI’nin bu kadar çok sayıda uyarı yayınlaması alışılmadık bir durumdur.

DFPI geçmişte birçok olayla ilgili uyarı ve şirket soruşturmalarıyla ilgili duyurular yayınlamıştı. Anca kripto odaklı bu uyarıların temelinde muhtemelen artan şikayetler yatıyor. Uyarılara göre mağdurlar bu platformlarda 2.000 ila 1.2 milyon dolar arasında para kaybetti. Öte yandan DFPI, direkt olarak bu platformları dolandırıcılıkla suçluyor.

Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri

DFPI tarafından yapılan uyarıya konu dolandırıcılık faaliyetleri sosyal mühendislik odaklıydı. Sahte internet sitelerinin yanı sıra saldırganlar direkt olarak sosyal medya üzerinden kurbanlarla iletişime geçerek onların güvenini kazanıp belirli platformlara üye olmalarını sağlıyor. Sonrasında kurbanlar bu platformlara transfer yaptığında dolandırılmış oluyor. Bazı olaylarda haftalarca süren mesajlaşmalar sonunda ikna edilen kurbanlar karşı taraftan hiç şüphelenmiyor. Bu meşhur telefon dolandırıcılığına benzer bir yöntemdir.

Blockchain güvenlik firması CertiK, bu ayın başlarında YouTube’da kripto botlarından bahseden videoların çoğunun dolandırıcılar tarafından yayınlandığını raporlamıştı. Benzer mağduriyetler yaşamamak için Twitter, Telegram gibi platformlardan sizinle irtibata geçen kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Herhangi bir kripto botunun veya otomatik trade hizmetinin reklamını yapan özel mesajlar alırsanız bunları direkt olarak engellemek en iyi çözüm olabilir. Nitekim sosyal mühendislik alanında uzmanlaşan bu hesaplar sahte deliller üretebilir veya karşı tarafın zafiyetlerine göre saldırı stratejileri kurgulayabilir.

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