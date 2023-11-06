Altcoin Yorumları: XRP ve INJ Coin Kasım Ayı Fiyat Hedefleri

İki popüler kripto para da 2023 yılında etkileyici performans gösterdi ve yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Özellikle INJ Coin boğa sezonunu aratmayacak performans gösterdi. Şimdi Bitcoin fiyat 35.000 doları korumaya çalışırken güncel fiyat hedeflerine göz atabiliriz. INJ ve XRP Coin için tahminler ne yönde?

Ripple (XRP) Kasım Fiyat Tahmini

Ekim ayı güzel bitti ve Kasım ayından da şimdilik yatırımcılar memnun. 8-9 Kasım tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Ripple Swell etkinliği nedeniyle XRP Coin için bu hafta daha memnun edici olabilir. Bu tarz etkinlikler her zaman ilgi görür ancak bu sefer zamanlaması XRP Coin fiyatı için çok daha anlamlı.

Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır kripto para endüstrisini kendine çekmek için somut adımlar atıyor. Bu etkinlikte Ripple’ın burada halka arzını veya hizmet lisansı aldığını öğrenebiliriz. Yer seçimi, tarih her şey yatırımcıları beklentiye sokacak cinsten.

Ekim ayının son 10 gününde 98 günlük azalan direnç çizgisinden kurtulan fiyat 0,68 dolar ile 0,74 dolarlık aralıkta işlem görüyor. Mevcut yükseliş 2 gün daha etkinliğin beklentisiyle (minimum tahmini) devam ederse fiyatın 0,94 dolar direncini aşmak için ikinci bir şansı olabilir.

Eğer fiyat direnci aşarsa 1,3 dolara kadar ralli sürebilir fakat tersi senaryoda 0,55 dolarlık güçlü destek bölgesine geri çekildiğini görebiliriz. Bugün dikkat çektiğimiz balina birikimi, zorlu 0,64 dolar direncinin aşılması ve bahsettiğimiz Ripple Swell etkinliğin iyimserliği 0,94 dolar testini makul bir zemine oturtuyor.

Injective (INJ) Kasım Ayı Hedefi

Piyasa değerine göre en büyük 38’inci kripto para olan INJ Coin bu yıl herkesi fiyat performansıyla kendine hayran bıraktı. Bu devam edebilir çünkü 11 Kasım tarihinde Quants NFT koleksiyonu başlatılacak. Peki bu ne işe yarayacak? Tüm koleksiyon hacminin %5’i token yakımına gidecek. Alım/satımlar ne kadar yoğun olursa yakım miktarı da o kadar artacak.

Fiyata gelecek olursak Elliot dalga sayımına göre fiyat son aşamada ve 25 dolarlık etkileyici bir zirve yapabilir. ATH seviyesi 25,3 dolardı ancak 2023 yılında yaşadığı parabolik ralliler onun için imkansızı ortadan kaldırabilir. Eğer ralli devam ederse sonraki hedef 36,5 dolar olabilir. Tersi senaryoda 10 dolar desteğine kadar hızlı bir düşüş görebiliriz. NFT koleksiyonunun başlatılacağı tarih yaklaşırken eğer beklenen ölçüde bir talep dalgası oluşursa parabolik ralli için büyük ölçüde destekleyici olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.