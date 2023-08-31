BTC fiyatındaki dalgalanma sürüyor ve 27.000 dolar seviyesi boğaların kontrolünde. Altcoinlerde hareketlilik yaşanabilir. AVAX, Chiliz ve CEEK Coin yatırımcılar için kritik seviyeleri ele alıyoruz. Olası bir BTC yükseliş ve düşüşünde bu 3 altcoin kaç doları hedefleyebilir? Güncel görünüm ve tahminler neler?

Avalanche (AVAX) Coin

2023 yılına günler kala bu yılın enflasyonist olacağından bahsetmiştik. Altcoinler için devasa kilit açılışları AVAX gibi kripto paraların önemli kayıplar yaşamasını sağladı. Yıllık enflasyonu yüzde 35 seviyelerinde olan Avalanche (AVAX) bu ay yaklaşık 100 milyon dolarlık tokenin kilidini açtı. 8 aydır yapılan kilit açılışları ayı piyasasında talep zayıf olduğu için doğal biçimde fiyatın düşmesine neden oldu.

Günlük grafikte ikili tepenin ardından fiyat 2023 başındaki seviyelerine geri döndü. Hatta 10 dolar desteğini kısa süreliğine kaybederek 9,83 dolar bölgesine kadar indi. Bu durum artan dolaşım arzının gelecekteki fiyat performansını da negatif etkilediğini gösteriyor. Fiyatın ATL seviyelerine koştukça uzun vadeli hedefler de aşağı çekiliyor. Kısa vadede yeniden 20 dolarlı fiyatların görülebilmesi için 11,4 doların aşılmasına ihtiyaç var. Eğer bu bölgenin üzerinde kapanışlar görebilirsek 14,86 ve 21.32 dolar bölgeleri hedeflenebilir.

Chiliz (CHZ) Coin Yorum

CHZ Coin fiyatı 0,063 dolardan alıcı buluyor. 10 Haziran tarihinden bu yana dar bir aralıkta işlem gören fiyat taban seviyesine yakın seyrediyor. Bu durum eğer BTC yükselişi devam etmezse fiyatın yeniden 0,0567 dolara düşebileceğini gösteriyor. Ancak olası bir genel piyasa toparlanmasında 0,084 dolar test edilebilir.

Tavan çizgisinin aşılması halinde CHZ Coin yatırımcıları yeniden 0,1 dolarlık psikolojik destek seviyesini geri almak için çabalayabilir.

CEEK Coin Yorumları

Metaverse coşkusu bitti ve CEEK Coin büyük ölçüde gölgede kaldı. SAND ve MANA gibi metaverse altcoinler de benzer bir kaderi yaşadı. Ancak CEEK Coin’in süreçte daha negatif etkilenmesinin sebebi belli. O diğer popüler metaverse altcoinleri kadar büyük benimsenme oranına sahip değil. Bu da onu genel piyasa düşüşünde daha savunmasız hale getiriyor.

Daha önce ifade ettiğimiz dar aralıktan fiyat aşağı yönlü kırıldı. Bu da GATE borsasında yeni ATL seviyeleri oluşturmasını sağlıyor. Fiyat için son güçlü destek 0,041 dolarda bulunuyor. Eğer 0,0449 dolar geri alınabilirse yeniden 0,054 dolarlı seviyeleri hedefleyebilir. Aksi taktirde yeni ATL seviyelerine (tüm zamanların en düşük) belirlemek isteyecektir.