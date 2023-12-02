Altcoin Analiz: XRP, SOL ve ADA Coin Aralık Ayı Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatı yeni aya son derece güzel başladı ve 38.500 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Her yeni ay yeni zirveler görmek güzel. BTC dün 19 ayın zirvesi olan 38.999 dolara kadar Binance borsasında yükseldi. Elbette XRP, SOL ve ADA Coin gibi kripto paralarla ilgilenen yatırımcılar da yeni rallilerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bugün 3 popüler kripto parada güncel görünüme göz atıyoruz.

Ripple (XRP) Yorum

SEC’in yıllardır savaştı ve ayakta kalmayı başaran XRP Coin 20 günlük EMA’yı destek olarak sağlamlaştırıyor. Fiyatın kritik bölgeyi destek olarak koruması düşüşlerin alıcıların iştahlandırdığını gösteriyor. Hele ki BTC fiyatı artarken XRP Coin’in geçen ayki dirençlerin altında kalması da motivasyonu artırıyor olabilir.

Eğer yukarı yönlü bir kırılma gelirse 0,64 ve 0,67 dolara hızlı toparlanma görülebilir. Bu bölgeler kalıcı olarak aşılmıştı ancak BlackRock haberinin sahte çıkmasıyla aşırı satışlara maruz kaldı. Ancak iyimser senaryoda dirençler tekrar aşılırsa 0,74 ve 0,85 dolar hedeflenecek.

Tersi senaryodaysa 0,6 dolar altı kapanışlar 0,56 dolara kadar satışları tetikleyebilir. Ardından 0,42 dolara kadar düşüş görebiliriz. Ancak bunu tetikleyecek şey muhtemelen BTC fiyatının 30.800 bandına düşüşü olacak.

Solana (SOL) Grafik Yorum

Kasım ayı biterken ayılar yoğun satışlar yapsa da fiyatı 59 doların altında tutamadılar. Yeniden 62 doları aşan SOL Coin 68 dolara kadar ulaşabilir. Haftalardır belirttiğimiz üzere 68 dolar üstü kapanışlar üç haneli fiyata kapı aralama potansiyeline sahip. Ancak 59 dolar altı kapanışlar gelirse 51 dolar ile 48 dolar arasındaki bölgeye kadar satışlar sürebilir.

ADA Coin Tahminleri

0,4 dolar eşiğini zorla da olsa aşan boğalar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. BTC fiyatındaki dalgalanma moral bozucu ve zorlu mücadelenin ardından bir anda kazanımlar silinebiliyor. Fiyat 20 günlük EMA ile 0,40 dolarlık direnç bölgesi arasına sıkıştı. Kademeli olarak yükselen 20 günlük EMA ve 58’in üzerindeki RSI ile BTC artışı yeniden direncin geçilebileceğini gösteriyor.

Tersi senaryoda 0,34 dolara kadar düşüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.